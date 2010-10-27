النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة

تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة سليمة

أعلنت صحة القنفذة بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي"، وذلك في 6 مراكز صحية، هي: "الخالدية، الحبيل، المظيلف، الصفه، نمرة، سبت شمران".

وأوضحت أن هذه العيادات تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة صحية سليمة من خلال التعليم والتدريب الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه يتم تعليم وتمكين المراجعين للمراكز، خاصة مراجعي الأمراض المزمنة على كيفية التعايش مع المرض والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتحسين حالتهم الصحية والحد من المضاعفات.

ويتم تقديم الخدمة في العيادة عن طريق كادر صحي يتولى المتابعة المستمرة للمرضى وتغيير سلوكياتهم اليومية لتبني حياة صحية سليمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة
سبق

أعلنت صحة القنفذة بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي"، وذلك في 6 مراكز صحية، هي: "الخالدية، الحبيل، المظيلف، الصفه، نمرة، سبت شمران".

وأوضحت أن هذه العيادات تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة صحية سليمة من خلال التعليم والتدريب الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه يتم تعليم وتمكين المراجعين للمراكز، خاصة مراجعي الأمراض المزمنة على كيفية التعايش مع المرض والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتحسين حالتهم الصحية والحد من المضاعفات.

ويتم تقديم الخدمة في العيادة عن طريق كادر صحي يتولى المتابعة المستمرة للمرضى وتغيير سلوكياتهم اليومية لتبني حياة صحية سليمة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
11:00 AM

في 6 مراكز.. بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي" في صحة القنفذة

تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة سليمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القنفذة
0
209

أعلنت صحة القنفذة بدء العمل بعيادات "المدرب الصحي"، وذلك في 6 مراكز صحية، هي: "الخالدية، الحبيل، المظيلف، الصفه، نمرة، سبت شمران".

وأوضحت أن هذه العيادات تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة صحية سليمة من خلال التعليم والتدريب الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه يتم تعليم وتمكين المراجعين للمراكز، خاصة مراجعي الأمراض المزمنة على كيفية التعايش مع المرض والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتحسين حالتهم الصحية والحد من المضاعفات.

ويتم تقديم الخدمة في العيادة عن طريق كادر صحي يتولى المتابعة المستمرة للمرضى وتغيير سلوكياتهم اليومية لتبني حياة صحية سليمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,288
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,704
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,747

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة