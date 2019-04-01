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"التدريب التقني" تطبّق نظاماً إلكترونياً جديداً لقياس السلامة المهنية

يتضمن جميع عناصر الصحة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ النظام الإلكتروني لقياس مستوى السلامة والصحة المهنية بعد نجاح تطبيق التجربة على المنشآت التدريبية والإدارية.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ أن هذا النظام يتيح لجميع مشرفي السلامة والصحة المهنية في جميع مناطق المملكة تسجيل نتائج فحص وتقييم متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب الخطط الزمنية لعمليات الفحص والتقييم التي تشرف عليها الإدارة العامة للسلامة المهنية في المؤسسة.

وأفاد بأن النظام يتضمن جميع عناصر الصحة والسلامة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية، حيث يعمل النظام وفق جدولة زمنية محددة تمكّن مشرفي السلامة والصحة المهنية والقيادات الميدانية من رصد الملاحظات التي يتطلب معالجتها، حيث يمكّن المختصّين من قياس مستوى الأداء وإصدار التقارير اللازمة دورياً.

يُذكر أنه تمّ إدراج عناصر الصحة والسلامة المهنية التي يجب فحصها وتقييم مدى جودتها على البوابة الإلكترونية، ومن ذلك صلاحية طفايات الحريق وأنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وأبواب الطوارئ وممرات الهروب والتهوية والإضاءة والنظافة والتخلص من النفايات والرجيع وسلامة التخزين في المستودعات وحفظ المواد الكيميائية واستخدام وسائل السلامة الشخصية في أثناء العمل والتدريب.

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"التدريب التقني" تطبّق نظاماً إلكترونياً جديداً لقياس السلامة المهنية
سبق

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ النظام الإلكتروني لقياس مستوى السلامة والصحة المهنية بعد نجاح تطبيق التجربة على المنشآت التدريبية والإدارية.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ أن هذا النظام يتيح لجميع مشرفي السلامة والصحة المهنية في جميع مناطق المملكة تسجيل نتائج فحص وتقييم متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب الخطط الزمنية لعمليات الفحص والتقييم التي تشرف عليها الإدارة العامة للسلامة المهنية في المؤسسة.

وأفاد بأن النظام يتضمن جميع عناصر الصحة والسلامة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية، حيث يعمل النظام وفق جدولة زمنية محددة تمكّن مشرفي السلامة والصحة المهنية والقيادات الميدانية من رصد الملاحظات التي يتطلب معالجتها، حيث يمكّن المختصّين من قياس مستوى الأداء وإصدار التقارير اللازمة دورياً.

يُذكر أنه تمّ إدراج عناصر الصحة والسلامة المهنية التي يجب فحصها وتقييم مدى جودتها على البوابة الإلكترونية، ومن ذلك صلاحية طفايات الحريق وأنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وأبواب الطوارئ وممرات الهروب والتهوية والإضاءة والنظافة والتخلص من النفايات والرجيع وسلامة التخزين في المستودعات وحفظ المواد الكيميائية واستخدام وسائل السلامة الشخصية في أثناء العمل والتدريب.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:23 AM

"التدريب التقني" تطبّق نظاماً إلكترونياً جديداً لقياس السلامة المهنية

يتضمن جميع عناصر الصحة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ النظام الإلكتروني لقياس مستوى السلامة والصحة المهنية بعد نجاح تطبيق التجربة على المنشآت التدريبية والإدارية.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ أن هذا النظام يتيح لجميع مشرفي السلامة والصحة المهنية في جميع مناطق المملكة تسجيل نتائج فحص وتقييم متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب الخطط الزمنية لعمليات الفحص والتقييم التي تشرف عليها الإدارة العامة للسلامة المهنية في المؤسسة.

وأفاد بأن النظام يتضمن جميع عناصر الصحة والسلامة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية، حيث يعمل النظام وفق جدولة زمنية محددة تمكّن مشرفي السلامة والصحة المهنية والقيادات الميدانية من رصد الملاحظات التي يتطلب معالجتها، حيث يمكّن المختصّين من قياس مستوى الأداء وإصدار التقارير اللازمة دورياً.

يُذكر أنه تمّ إدراج عناصر الصحة والسلامة المهنية التي يجب فحصها وتقييم مدى جودتها على البوابة الإلكترونية، ومن ذلك صلاحية طفايات الحريق وأنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وأبواب الطوارئ وممرات الهروب والتهوية والإضاءة والنظافة والتخلص من النفايات والرجيع وسلامة التخزين في المستودعات وحفظ المواد الكيميائية واستخدام وسائل السلامة الشخصية في أثناء العمل والتدريب.

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