اليونان تسلم السعودية نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات

المحادثات بدأت أكتوبر 2019 ووقعت الصفحة إبريل الماضي

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني اليوم، أن اليونان سلمت المملكة العربية السعودية بطارية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.



وأقيمت صباح اليوم مراسم في قاعدة تاناغرا الجوية شمال أثينا، حيث اصطفت الأنظمة المضادة للصواريخ بجانب الجنود لنقلها إلى المملكة العربية السعودية.



ووفقاً لتقرير "غريق ريبورت"، تم توقيع صفقة تزويد المملكة ببطاريات الصواريخ في إبريل الماضي، وتم الترحيب بها كخطوة إلى الأمام في التعاون اليوناني الخليجي، مشيراً بأن المحادثات حول توفير أثينا لنظام دفاع جوي للرياض بدأت في أكتوبر 2019.