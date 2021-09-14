النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليونان تسلم السعودية نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات

المحادثات بدأت أكتوبر 2019 ووقعت الصفحة إبريل الماضي

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني اليوم، أن اليونان سلمت المملكة العربية السعودية بطارية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.


وأقيمت صباح اليوم مراسم في قاعدة تاناغرا الجوية شمال أثينا، حيث اصطفت الأنظمة المضادة للصواريخ بجانب الجنود لنقلها إلى المملكة العربية السعودية.


ووفقاً لتقرير "غريق ريبورت"، تم توقيع صفقة تزويد المملكة ببطاريات الصواريخ في إبريل الماضي، وتم الترحيب بها كخطوة إلى الأمام في التعاون اليوناني الخليجي، مشيراً بأن المحادثات حول توفير أثينا لنظام دفاع جوي للرياض بدأت في أكتوبر 2019.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اليونان تسلم السعودية نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات
سبق

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني اليوم، أن اليونان سلمت المملكة العربية السعودية بطارية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.


وأقيمت صباح اليوم مراسم في قاعدة تاناغرا الجوية شمال أثينا، حيث اصطفت الأنظمة المضادة للصواريخ بجانب الجنود لنقلها إلى المملكة العربية السعودية.


ووفقاً لتقرير "غريق ريبورت"، تم توقيع صفقة تزويد المملكة ببطاريات الصواريخ في إبريل الماضي، وتم الترحيب بها كخطوة إلى الأمام في التعاون اليوناني الخليجي، مشيراً بأن المحادثات حول توفير أثينا لنظام دفاع جوي للرياض بدأت في أكتوبر 2019.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
08:52 PM

اليونان تسلم السعودية نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات

المحادثات بدأت أكتوبر 2019 ووقعت الصفحة إبريل الماضي

A A A
خالد علي - الرياض
7
30,400

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني اليوم، أن اليونان سلمت المملكة العربية السعودية بطارية من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.


وأقيمت صباح اليوم مراسم في قاعدة تاناغرا الجوية شمال أثينا، حيث اصطفت الأنظمة المضادة للصواريخ بجانب الجنود لنقلها إلى المملكة العربية السعودية.


ووفقاً لتقرير "غريق ريبورت"، تم توقيع صفقة تزويد المملكة ببطاريات الصواريخ في إبريل الماضي، وتم الترحيب بها كخطوة إلى الأمام في التعاون اليوناني الخليجي، مشيراً بأن المحادثات حول توفير أثينا لنظام دفاع جوي للرياض بدأت في أكتوبر 2019.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة