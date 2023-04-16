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بشهادات موثقة.. "العفو الدولية" تتهم قطر بطرد العمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا

قبضت عليهم في الشوارع واحتجزتهم وأكلت حقوقهم المالية

قالت منظمة العفو الدولية: إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت منظمة العفو الدولية شهاداتٍ موثقة عن 20 رجلًا نيباليًّا، أكدوا فيها أن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام، قبل نقلهم جوًّا إلى نيبال.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "كان السجن مليئًا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيًا، تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقالت منظمة العفو الدولية: إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

منظمة العفو الدولية قطر فيروس كورونا الجديد

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بشهادات موثقة.. "العفو الدولية" تتهم قطر بطرد العمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا
سبق

قالت منظمة العفو الدولية: إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت منظمة العفو الدولية شهاداتٍ موثقة عن 20 رجلًا نيباليًّا، أكدوا فيها أن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام، قبل نقلهم جوًّا إلى نيبال.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "كان السجن مليئًا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيًا، تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقالت منظمة العفو الدولية: إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:23 AM

بشهادات موثقة.. "العفو الدولية" تتهم قطر بطرد العمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا

قبضت عليهم في الشوارع واحتجزتهم وأكلت حقوقهم المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة العفو الدولية: إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت منظمة العفو الدولية شهاداتٍ موثقة عن 20 رجلًا نيباليًّا، أكدوا فيها أن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام، قبل نقلهم جوًّا إلى نيبال.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "كان السجن مليئًا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيًا، تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقالت منظمة العفو الدولية: إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

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