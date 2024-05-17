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"الإسلامية" تدشن برنامج الملك لتفطير 4 آلاف صائم بالأرجنتين بأكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية

قامت بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة على الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بالأرجنتين المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز.

وذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي الشمراني أن هذه المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج تستهدف 4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

وقدم الشيخ على بن عوضه الشمراني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر معالي الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي مدينة بيونس آيروس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تدشن برنامج الملك لتفطير 4 آلاف صائم بالأرجنتين بأكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بالأرجنتين المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز.

وذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي الشمراني أن هذه المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج تستهدف 4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

وقدم الشيخ على بن عوضه الشمراني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر معالي الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:43 PM

"الإسلامية" تدشن برنامج الملك لتفطير 4 آلاف صائم بالأرجنتين بأكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية

قامت بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة على الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بالأرجنتين المرحلة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام 1441هـ بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي المركز.

وذكر مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي الشمراني أن هذه المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج تستهدف 4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

وقدم الشيخ على بن عوضه الشمراني الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر معالي الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشرافٍ مباشرٍ من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.

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