"اركض وراء الحلم".. إعاقة "رنيم" تفشل في منعها عن رياضة الجري "فيديو"

جلسات العلاج الطبيعي بمثابة تدريبات.. شغف من الطفولة وحماس دفعها للمسابقات

لم تمنع إعاقة "رنيم الفرأدي" من تحقيق حلمها وممارسة رياضة الجري التي طالما رغبت بأدائها وممارستها مثل الآخرين؛ إذ حوّلت بهمتها وعزيمتها وكفاحها حلم ممارسة الرياضة إلى حقيقة.

واعتبرت، في حديثها لقناة "الإخبارية"، أن جلسات العلاج الطبيعي التي تقوم بها بمثابة التدريبات الرياضية، مشيرةً إلى أن شغفها بالرياضة وُلد معها منذ الصغر، ودفعها حماسها للمشاركة في العديد من أولمبيادات الجري، والتي كان من أبرزها مشاركتها في ماراثون هزاع بالإمارات.

وتردد الرياضية المثابرة "رنيم" التي بدأت تشعر بإعاقتها منذ أن كان عمرها 4 سنوات دائماً عبارة "اركض وراء الحلم حتى لا يهرب منك".