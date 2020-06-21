النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اركض وراء الحلم".. إعاقة "رنيم" تفشل في منعها عن رياضة الجري "فيديو"

جلسات العلاج الطبيعي بمثابة تدريبات.. شغف من الطفولة وحماس دفعها للمسابقات

لم تمنع إعاقة "رنيم الفرأدي" من تحقيق حلمها وممارسة رياضة الجري التي طالما رغبت بأدائها وممارستها مثل الآخرين؛ إذ حوّلت بهمتها وعزيمتها وكفاحها حلم ممارسة الرياضة إلى حقيقة.

واعتبرت، في حديثها لقناة "الإخبارية"، أن جلسات العلاج الطبيعي التي تقوم بها بمثابة التدريبات الرياضية، مشيرةً إلى أن شغفها بالرياضة وُلد معها منذ الصغر، ودفعها حماسها للمشاركة في العديد من أولمبيادات الجري، والتي كان من أبرزها مشاركتها في ماراثون هزاع بالإمارات.

وتردد الرياضية المثابرة "رنيم" التي بدأت تشعر بإعاقتها منذ أن كان عمرها 4 سنوات دائماً عبارة "اركض وراء الحلم حتى لا يهرب منك".

رنيم الفرأدي رياضة الجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اركض وراء الحلم".. إعاقة "رنيم" تفشل في منعها عن رياضة الجري "فيديو"
سبق

لم تمنع إعاقة "رنيم الفرأدي" من تحقيق حلمها وممارسة رياضة الجري التي طالما رغبت بأدائها وممارستها مثل الآخرين؛ إذ حوّلت بهمتها وعزيمتها وكفاحها حلم ممارسة الرياضة إلى حقيقة.

واعتبرت، في حديثها لقناة "الإخبارية"، أن جلسات العلاج الطبيعي التي تقوم بها بمثابة التدريبات الرياضية، مشيرةً إلى أن شغفها بالرياضة وُلد معها منذ الصغر، ودفعها حماسها للمشاركة في العديد من أولمبيادات الجري، والتي كان من أبرزها مشاركتها في ماراثون هزاع بالإمارات.

وتردد الرياضية المثابرة "رنيم" التي بدأت تشعر بإعاقتها منذ أن كان عمرها 4 سنوات دائماً عبارة "اركض وراء الحلم حتى لا يهرب منك".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
10:35 AM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:05 AM

"اركض وراء الحلم".. إعاقة "رنيم" تفشل في منعها عن رياضة الجري "فيديو"

جلسات العلاج الطبيعي بمثابة تدريبات.. شغف من الطفولة وحماس دفعها للمسابقات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,286

لم تمنع إعاقة "رنيم الفرأدي" من تحقيق حلمها وممارسة رياضة الجري التي طالما رغبت بأدائها وممارستها مثل الآخرين؛ إذ حوّلت بهمتها وعزيمتها وكفاحها حلم ممارسة الرياضة إلى حقيقة.

واعتبرت، في حديثها لقناة "الإخبارية"، أن جلسات العلاج الطبيعي التي تقوم بها بمثابة التدريبات الرياضية، مشيرةً إلى أن شغفها بالرياضة وُلد معها منذ الصغر، ودفعها حماسها للمشاركة في العديد من أولمبيادات الجري، والتي كان من أبرزها مشاركتها في ماراثون هزاع بالإمارات.

وتردد الرياضية المثابرة "رنيم" التي بدأت تشعر بإعاقتها منذ أن كان عمرها 4 سنوات دائماً عبارة "اركض وراء الحلم حتى لا يهرب منك".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,090
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,401

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة