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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس

بعد إغلاق مكاتب مؤسسات فلسطينية

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه، اليوم (الخميس)، بحسب ما أفادت الشرطة.

وبرر المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد، اعتقال "غيث" الأخير من منزله في بلدة سلوان ما دعاه بـ"نشاطات فلسطينية في القدس" دون الكشف عن تفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويأتي اعتقال "غيث" بعد يوم من إغلاق إسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة، عاملة في القدس الشرقية المحتلة، بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.
واعتقلت إسرائيل "غيث"، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ست مرات خلال العام.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، كما تمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس
سبق

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه، اليوم (الخميس)، بحسب ما أفادت الشرطة.

وبرر المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد، اعتقال "غيث" الأخير من منزله في بلدة سلوان ما دعاه بـ"نشاطات فلسطينية في القدس" دون الكشف عن تفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويأتي اعتقال "غيث" بعد يوم من إغلاق إسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة، عاملة في القدس الشرقية المحتلة، بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.
واعتقلت إسرائيل "غيث"، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ست مرات خلال العام.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، كما تمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:17 PM

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس

بعد إغلاق مكاتب مؤسسات فلسطينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه، اليوم (الخميس)، بحسب ما أفادت الشرطة.

وبرر المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد، اعتقال "غيث" الأخير من منزله في بلدة سلوان ما دعاه بـ"نشاطات فلسطينية في القدس" دون الكشف عن تفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويأتي اعتقال "غيث" بعد يوم من إغلاق إسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة، عاملة في القدس الشرقية المحتلة، بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.
واعتقلت إسرائيل "غيث"، المسؤول في السلطة الفلسطينية، ست مرات خلال العام.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، كما تمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

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