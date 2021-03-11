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المعجب يزور نيابات الدمام والخبر والجبيل ورأس تنورة ويتفقد سير العمل

أكد أهمية التنسيق مع ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم فرع النيابة العامة بمدينة الدمام ودوائر النيابة العامة في محافظات الجبيل ورأس تنورة والخبر، وذلك ضمن جولته التفقدية على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا، كما وقف على إجراءات سير العمل في مكاتب التحقيق وغُرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

وأوضح المعجب أن النيابة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص تسعى لتحقيق العدالة الناجزة والتأكد من تمتع كل مواطن ومقيم بالضمانات التي كفلها النظام، والعمل والتعاون بين الجهات سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية أن يكون الجميع في المستوى المأمول لمواكبة النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.

وأشار النائب العام إلى أن الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب وتلمّس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.

ونفذ النائب العام خلال الأسابيع الماضية جولات تفقدية في (7) مناطق بالمملكة، زار خلالها (54) دائرة نيابية في مختلف محافظات المملكة.

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المعجب يزور نيابات الدمام والخبر والجبيل ورأس تنورة ويتفقد سير العمل
سبق

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم فرع النيابة العامة بمدينة الدمام ودوائر النيابة العامة في محافظات الجبيل ورأس تنورة والخبر، وذلك ضمن جولته التفقدية على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا، كما وقف على إجراءات سير العمل في مكاتب التحقيق وغُرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

وأوضح المعجب أن النيابة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص تسعى لتحقيق العدالة الناجزة والتأكد من تمتع كل مواطن ومقيم بالضمانات التي كفلها النظام، والعمل والتعاون بين الجهات سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية أن يكون الجميع في المستوى المأمول لمواكبة النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.

وأشار النائب العام إلى أن الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب وتلمّس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.

ونفذ النائب العام خلال الأسابيع الماضية جولات تفقدية في (7) مناطق بالمملكة، زار خلالها (54) دائرة نيابية في مختلف محافظات المملكة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
07:02 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:23 PM

المعجب يزور نيابات الدمام والخبر والجبيل ورأس تنورة ويتفقد سير العمل

أكد أهمية التنسيق مع ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم فرع النيابة العامة بمدينة الدمام ودوائر النيابة العامة في محافظات الجبيل ورأس تنورة والخبر، وذلك ضمن جولته التفقدية على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة، يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لتسريع إنجاز القضايا، كما وقف على إجراءات سير العمل في مكاتب التحقيق وغُرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

وأوضح المعجب أن النيابة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص تسعى لتحقيق العدالة الناجزة والتأكد من تمتع كل مواطن ومقيم بالضمانات التي كفلها النظام، والعمل والتعاون بين الجهات سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية أن يكون الجميع في المستوى المأمول لمواكبة النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.

وأشار النائب العام إلى أن الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب وتلمّس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.

ونفذ النائب العام خلال الأسابيع الماضية جولات تفقدية في (7) مناطق بالمملكة، زار خلالها (54) دائرة نيابية في مختلف محافظات المملكة.

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