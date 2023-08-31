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النيابة العامة: التعدي على الخطوط الحديدية عقوبتها السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال

قالت يُحظر قصه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو تعمد إتلافه

حذرت ‏‎النيابة العامة من التعدي على الخطوط الحديدية، مؤكدةً أن ذلك يُعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى (٥٠٠.٠٠٠) ريال.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان، بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأكدت من خلال حملة "أسلم لك" أهمية الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.

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النيابة العامة: التعدي على الخطوط الحديدية عقوبتها السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سبق

حذرت ‏‎النيابة العامة من التعدي على الخطوط الحديدية، مؤكدةً أن ذلك يُعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى (٥٠٠.٠٠٠) ريال.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان، بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأكدت من خلال حملة "أسلم لك" أهمية الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:52 PM

النيابة العامة: التعدي على الخطوط الحديدية عقوبتها السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال

قالت يُحظر قصه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو تعمد إتلافه

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منصور الشلاقي - الرياض
1
1,619

حذرت ‏‎النيابة العامة من التعدي على الخطوط الحديدية، مؤكدةً أن ذلك يُعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى (٥٠٠.٠٠٠) ريال.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان، بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأكدت من خلال حملة "أسلم لك" أهمية الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.

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