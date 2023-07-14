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في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.


وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.


وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:56 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:20 AM

في أولى مبارياته الودية .. النصر يطفئ الأنوار بعشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
4,017

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 10 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الأنوار، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم.


وأوضح النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية، وسيجري تدريبات صباحية ومسائية، يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيلاقي النصر نظيره الهلال بتاريخ 5 أغسطس، ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة.

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