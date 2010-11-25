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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8688.76 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 533 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 52.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8688.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 533 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 559 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والإعادة السعودية، وريدان، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، والواحة، وشمس، وبحر العرب، و صادرات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4019%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، وأنابيب، والإعادة السعودية، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والأسماك، ومعدنية، والباحة، وأنابيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 594.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20241.29 نقطة، وبتداولات بلغت 115 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم تقاسمتها 2944 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8688.76 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 52.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8688.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 533 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 559 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والإعادة السعودية، وريدان، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، والواحة، وشمس، وبحر العرب، و صادرات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4019%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، وأنابيب، والإعادة السعودية، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والأسماك، ومعدنية، والباحة، وأنابيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 594.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20241.29 نقطة، وبتداولات بلغت 115 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم تقاسمتها 2944 صفقة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
04:29 PM

مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8688.76 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال لأكثر من 533 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 52.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8688.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 533 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 559 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والإعادة السعودية، وريدان، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، والواحة، وشمس، وبحر العرب، و صادرات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4019%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، وأنابيب، والإعادة السعودية، وأبو معطي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والأسماك، ومعدنية، والباحة، وأنابيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 594.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20241.29 نقطة، وبتداولات بلغت 115 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم تقاسمتها 2944 صفقة.

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