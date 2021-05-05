النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل

الكلمة وردت في سورة "الصافات" والمقصود منها الطعام المقدم للضيف

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 62 من سورة الصافات يقول الرب تبارك وتعالى: {أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم}، يظن بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو الطعام الذي يقدم للضيف.

فبعد أن ذكر الله ما أعده لأهل الجنة من النعيم وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح قارن بينها وبين نزل وضيافة أهل النار، وهو شجر الزقوم، وهي شجرة مرة كريهة الرائحة، والله أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل
سبق

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 62 من سورة الصافات يقول الرب تبارك وتعالى: {أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم}، يظن بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو الطعام الذي يقدم للضيف.

فبعد أن ذكر الله ما أعده لأهل الجنة من النعيم وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح قارن بينها وبين نزل وضيافة أهل النار، وهو شجر الزقوم، وهي شجرة مرة كريهة الرائحة، والله أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:10 PM

كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل

الكلمة وردت في سورة "الصافات" والمقصود منها الطعام المقدم للضيف

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,613

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 62 من سورة الصافات يقول الرب تبارك وتعالى: {أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم}، يظن بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو الطعام الذي يقدم للضيف.

فبعد أن ذكر الله ما أعده لأهل الجنة من النعيم وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح قارن بينها وبين نزل وضيافة أهل النار، وهو شجر الزقوم، وهي شجرة مرة كريهة الرائحة، والله أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة