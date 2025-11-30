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ألبانيا.. عطاء "سلمان للإغاثة" يمتد لأيتام ومحتاجي مدارس المشيخة الإسلامية

يشمل الرسوم والمستلزمات التعليمية و"السكن والنقل إضافة إلى تأمين الزي"

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تهدف إلى تكفل المركز بالنفقات السنوية للطلاب والطالبات الأيتام والأكثر احتياجًا الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن الطرف الآخر رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو.

وسيتم بموجب الاتفاقية، سداد المركز للرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل، إضافة إلى تأمين الزي المدرسي لـ154 طفلًا وطفلةً من الطلبة الأيتام والأكثر احتياجًا في مدارس المشيخة الإسلامية بمدينتي تيرانا والباسان في جمهورية ألبانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز؛ لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم؛ إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ألبانيا.. عطاء "سلمان للإغاثة" يمتد لأيتام ومحتاجي مدارس المشيخة الإسلامية
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تهدف إلى تكفل المركز بالنفقات السنوية للطلاب والطالبات الأيتام والأكثر احتياجًا الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن الطرف الآخر رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو.

وسيتم بموجب الاتفاقية، سداد المركز للرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل، إضافة إلى تأمين الزي المدرسي لـ154 طفلًا وطفلةً من الطلبة الأيتام والأكثر احتياجًا في مدارس المشيخة الإسلامية بمدينتي تيرانا والباسان في جمهورية ألبانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز؛ لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم؛ إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:42 PM

ألبانيا.. عطاء "سلمان للإغاثة" يمتد لأيتام ومحتاجي مدارس المشيخة الإسلامية

يشمل الرسوم والمستلزمات التعليمية و"السكن والنقل إضافة إلى تأمين الزي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تهدف إلى تكفل المركز بالنفقات السنوية للطلاب والطالبات الأيتام والأكثر احتياجًا الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن الطرف الآخر رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو.

وسيتم بموجب الاتفاقية، سداد المركز للرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل، إضافة إلى تأمين الزي المدرسي لـ154 طفلًا وطفلةً من الطلبة الأيتام والأكثر احتياجًا في مدارس المشيخة الإسلامية بمدينتي تيرانا والباسان في جمهورية ألبانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز؛ لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم؛ إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.

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