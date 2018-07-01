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رسمياً.. الهلال يجدد عقد الشهراني حتى 2021

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر تجديد عقد الدولي ياسر الشهراني لاعب خط الدفاع في فريق الهلال.

وكشفت إدارة النادي عن تجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم حتى ٢٠٢١م.

وكان اللاعب قد مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا ٢٠١٨ حيث شارك أساسياً في المباريات الثلاث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. الهلال يجدد عقد الشهراني حتى 2021
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر تجديد عقد الدولي ياسر الشهراني لاعب خط الدفاع في فريق الهلال.

وكشفت إدارة النادي عن تجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم حتى ٢٠٢١م.

وكان اللاعب قد مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا ٢٠١٨ حيث شارك أساسياً في المباريات الثلاث.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:40 PM

رسمياً.. الهلال يجدد عقد الشهراني حتى 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر تجديد عقد الدولي ياسر الشهراني لاعب خط الدفاع في فريق الهلال.

وكشفت إدارة النادي عن تجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم حتى ٢٠٢١م.

وكان اللاعب قد مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا ٢٠١٨ حيث شارك أساسياً في المباريات الثلاث.

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