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بالفيديو.. "سبق" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج المكثفة، لتطبيق قرار منع التنقل بين المناطق، وذلك وقف الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويباشر مركز الضبط الأمني مهامّ أعماله الأمنية بشكل يومي بمتابعة من قائد دوريات أمن الطرق، العقيد عبدالله سعد آل حسين، ومتابعة ميدانية من مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان، من خلال تواجد الكوادر الأمنية وتجهيزات التقنية الحديثة لرصد تحركات العابرين، والتأكد من نظامية التنقّل وفق إجراءات منع الدخول والخروج من المدن المحددة بالأمر الملكي، والتي تضمّنت منع سكان تلك المناطق من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "سبق" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل
سبق

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج المكثفة، لتطبيق قرار منع التنقل بين المناطق، وذلك وقف الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويباشر مركز الضبط الأمني مهامّ أعماله الأمنية بشكل يومي بمتابعة من قائد دوريات أمن الطرق، العقيد عبدالله سعد آل حسين، ومتابعة ميدانية من مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان، من خلال تواجد الكوادر الأمنية وتجهيزات التقنية الحديثة لرصد تحركات العابرين، والتأكد من نظامية التنقّل وفق إجراءات منع الدخول والخروج من المدن المحددة بالأمر الملكي، والتي تضمّنت منع سكان تلك المناطق من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:51 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:11 PM

بالفيديو.. "سبق" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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4,109

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج المكثفة، لتطبيق قرار منع التنقل بين المناطق، وذلك وقف الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويباشر مركز الضبط الأمني مهامّ أعماله الأمنية بشكل يومي بمتابعة من قائد دوريات أمن الطرق، العقيد عبدالله سعد آل حسين، ومتابعة ميدانية من مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان، من خلال تواجد الكوادر الأمنية وتجهيزات التقنية الحديثة لرصد تحركات العابرين، والتأكد من نظامية التنقّل وفق إجراءات منع الدخول والخروج من المدن المحددة بالأمر الملكي، والتي تضمّنت منع سكان تلك المناطق من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

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