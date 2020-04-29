صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.
ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.
ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.
ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.