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صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية
سبق

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:35 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:15 AM

صحيفة إنجليزية: السعوديون يقضون على هيمنة BeIN القطرية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
1
8,565

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم عروض للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بعد أن يتم شراء نادي نيوكاسل، مما يعني القضاء على هيمنة beIN Sports القطرية.

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