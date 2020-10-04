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مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية

تقارير إعلامية: الرئيس يسعى إلى عدم الظهور ضعيفًا أو مريضًا بشكل خطير

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية، حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا.
وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن ترامب "يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكنني أعتقد أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد لفترة زمنية أخرى".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب "يسعى إلى عدم الظهور ضعيفًا أو مريضًا بشكل خطير".
في غضون ذلك، أفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها NBC News / WSJ بأن تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية
سبق

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية، حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا.
وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن ترامب "يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكنني أعتقد أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد لفترة زمنية أخرى".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب "يسعى إلى عدم الظهور ضعيفًا أو مريضًا بشكل خطير".
في غضون ذلك، أفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها NBC News / WSJ بأن تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:17 PM

مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية

تقارير إعلامية: الرئيس يسعى إلى عدم الظهور ضعيفًا أو مريضًا بشكل خطير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية، حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا.
وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن ترامب "يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكنني أعتقد أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد لفترة زمنية أخرى".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب "يسعى إلى عدم الظهور ضعيفًا أو مريضًا بشكل خطير".
في غضون ذلك، أفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها NBC News / WSJ بأن تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.

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