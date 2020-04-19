سجلت المدينة المنورة هذا اليوم في تسجيل عدد الإصابات؛ 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصبح رابعةً، بعد مكة المكرمة والدمام ومحافظة جدة، ويصبح عدد الحالات المسجلة 1589 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و15 حالة شفاء ولله الحمد. كما سجلت محافظة ينبع 6 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 35 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتَيْ إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتَي الحناكية والعلا سُجلت وأُعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص هذا اليوم أول حالة إصابة. ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1628 حالة؛ منها 1581 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و15 حالة شفاء.

المدينة تحتلّ المرتبة الرابعة في عدد الإصابات بـ"كورونا" بالمملكة.. اليوم خالد الشاماني سبق 2020-04-19 سجلت المدينة المنورة هذا اليوم في تسجيل عدد الإصابات؛ 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصبح رابعةً، بعد مكة المكرمة والدمام ومحافظة جدة، ويصبح عدد الحالات المسجلة 1589 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و15 حالة شفاء ولله الحمد.



كما سجلت محافظة ينبع 6 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 35 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتَيْ إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتَي الحناكية والعلا سُجلت وأُعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص هذا اليوم أول حالة إصابة.



ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1628 حالة؛ منها 1581 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و15 حالة شفاء.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 04:56 PM

المدينة تحتلّ المرتبة الرابعة في عدد الإصابات بـ"كورونا" بالمملكة.. اليوم بـ177 حالة جديدة.. و"العيص" تسجل أول إصابة





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سجلت المدينة المنورة هذا اليوم في تسجيل عدد الإصابات؛ 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصبح رابعةً، بعد مكة المكرمة والدمام ومحافظة جدة، ويصبح عدد الحالات المسجلة 1589 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و15 حالة شفاء ولله الحمد.



كما سجلت محافظة ينبع 6 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 35 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتَيْ إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتَي الحناكية والعلا سُجلت وأُعلنت في وقت سابق، فيما سجلت محافظة العيص هذا اليوم أول حالة إصابة.



ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1628 حالة؛ منها 1581 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و15 حالة شفاء.