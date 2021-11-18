محافظ يدمة يبحث مع "الإسكان" المشاريع القائمة وخطط الوزارة المستقبلية

لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة لجميع فئات المجتمع

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران، المهندس مانع بن محمد الصقور .

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان، وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها كغيرها من محافظات ومناطق وطننا العزيز بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزاره الإسكان لجميع فئات المجتمع .

وأكد محافظ يدمة على حرص واهتمام أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة، وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

حضر اللقاء مدير بلدية يدمة، وليد بن رجا آل نميس، ومدير الضمان بيدمة، مهدي بن مسفر العجمي، والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية بيدمة،عبيد بن سعيد آل رشيد.