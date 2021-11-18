النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ يدمة يبحث مع "الإسكان" المشاريع القائمة وخطط الوزارة المستقبلية

لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة لجميع فئات المجتمع

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران، المهندس مانع بن محمد الصقور .

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان، وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها كغيرها من محافظات ومناطق وطننا العزيز بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزاره الإسكان لجميع فئات المجتمع .

وأكد محافظ يدمة على حرص واهتمام أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة، وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

حضر اللقاء مدير بلدية يدمة، وليد بن رجا آل نميس، ومدير الضمان بيدمة، مهدي بن مسفر العجمي، والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية بيدمة،عبيد بن سعيد آل رشيد.

الإسكان نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ يدمة يبحث مع "الإسكان" المشاريع القائمة وخطط الوزارة المستقبلية
سبق

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران، المهندس مانع بن محمد الصقور .

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان، وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها كغيرها من محافظات ومناطق وطننا العزيز بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزاره الإسكان لجميع فئات المجتمع .

وأكد محافظ يدمة على حرص واهتمام أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة، وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

حضر اللقاء مدير بلدية يدمة، وليد بن رجا آل نميس، ومدير الضمان بيدمة، مهدي بن مسفر العجمي، والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية بيدمة،عبيد بن سعيد آل رشيد.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:48 PM

محافظ يدمة يبحث مع "الإسكان" المشاريع القائمة وخطط الوزارة المستقبلية

لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة لجميع فئات المجتمع

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
328

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مقر المحافظة، اليوم، مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران، المهندس مانع بن محمد الصقور .

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان، وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها كغيرها من محافظات ومناطق وطننا العزيز بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزاره الإسكان لجميع فئات المجتمع .

وأكد محافظ يدمة على حرص واهتمام أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة، وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

حضر اللقاء مدير بلدية يدمة، وليد بن رجا آل نميس، ومدير الضمان بيدمة، مهدي بن مسفر العجمي، والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية بيدمة،عبيد بن سعيد آل رشيد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,610
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,396
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,778
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,074

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة