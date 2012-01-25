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إنقاذ مريض بالعقد السابع من نزيف بالرأس في مستشفى محايل

بعد تدخل جراحي ناجح من فريق الدكتور"مرشه"

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور جورج مرشه، من إنقاذ مريض في العقد السابع، تعرض لنزيف داخل الرأس، نتج عنه شلل نصفي أيسر.

وجرى إجراء تدخل جراحي ناجح لتفريغ النزيف - ولله الحمد -، وعادت وظائف الجهة اليسرى من الجسم إلى طبيعتها واستعاد وعيه تدريجيًا، حسب الخطة العلاجية، وتحسنت حالته وغادر المستشفى بصحة جيدة.

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إنقاذ مريض بالعقد السابع من نزيف بالرأس في مستشفى محايل
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور جورج مرشه، من إنقاذ مريض في العقد السابع، تعرض لنزيف داخل الرأس، نتج عنه شلل نصفي أيسر.

وجرى إجراء تدخل جراحي ناجح لتفريغ النزيف - ولله الحمد -، وعادت وظائف الجهة اليسرى من الجسم إلى طبيعتها واستعاد وعيه تدريجيًا، حسب الخطة العلاجية، وتحسنت حالته وغادر المستشفى بصحة جيدة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
04:15 PM

إنقاذ مريض بالعقد السابع من نزيف بالرأس في مستشفى محايل

بعد تدخل جراحي ناجح من فريق الدكتور"مرشه"

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بندر آل عوض - محايل عسير
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370

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور جورج مرشه، من إنقاذ مريض في العقد السابع، تعرض لنزيف داخل الرأس، نتج عنه شلل نصفي أيسر.

وجرى إجراء تدخل جراحي ناجح لتفريغ النزيف - ولله الحمد -، وعادت وظائف الجهة اليسرى من الجسم إلى طبيعتها واستعاد وعيه تدريجيًا، حسب الخطة العلاجية، وتحسنت حالته وغادر المستشفى بصحة جيدة.

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