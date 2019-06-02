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كراني يبشر بيوم ماطر: بعد ساعتين ستفتح السماء أبوابها

قال: بعد بناء التراكم الرعدي الممطر والرجاء أخذ الحيطة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، هطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.

وقال كراني في تغريدة له ظهر اليوم: بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم.

وتابع يقول: الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها.. والله أعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني يبشر بيوم ماطر: بعد ساعتين ستفتح السماء أبوابها
سبق

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، هطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.

وقال كراني في تغريدة له ظهر اليوم: بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم.

وتابع يقول: الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها.. والله أعلم.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:47 PM

كراني يبشر بيوم ماطر: بعد ساعتين ستفتح السماء أبوابها

قال: بعد بناء التراكم الرعدي الممطر والرجاء أخذ الحيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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34,504

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، هطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.

وقال كراني في تغريدة له ظهر اليوم: بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم.

وتابع يقول: الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها.. والله أعلم.

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