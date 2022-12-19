في 2019.. هؤلاء الأثرياء فَقَدوا لقب ملياردير

بسبب ضعف الأسهم وارتفاعات الدولار الأمريكي

لَقِيَ عدد من أثرياء العالم، ضربة قوية، وعلى إثرها فقدوا لقب "ملياردير" خلال عام 2019، عندما لم يتم الاكتتاب العام الأولي كما هو مخطط له؛ وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاعات الدولار الأمريكي؛ حسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر.

والعديد من هؤلاء الأشخاص؛ بمن فيهم مؤسسو شركة العقارات We Work وشركة التعليم عن بعد Smile Direct Club؛ فقدوا وضعهم "المليارديري".

ووفق "الحرة"؛ فقد شَهِد آخرون، مثل مؤسسي FOREVER 21 و"رايان إير"، انخفاضًا كبيرًا في دخلهم، على مدى سنوات وسط تراجع المبيعات.

وفيما يلي قائمة بأهم من فقدوا "لقب ملياردير" خلال العام 2019؛ بحسب "businessinsider":

هبط سعر سهم شركة الطيران الأيرلندية Ryan Air؛ مما أطاح بصاحبها مايكل أوليري من قائمة المليارديرات في مارس.

خرج ورثة المجموعة الإيطالية "باريلا للمعكرونة" من قائمة المليارديرات في مارس.

تراجع مدير المال تشارلز براندز عن قائمة المليارديرات في قائمة فوربس في مارس.

قام براندز، البالغ من العمر 76 عامًا، ببناء ثروته التي يديرها من خلال شركته "براندز إنفستمنت بارتنرز"، وهي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها سان دييغو، أسسها في عام 1974؛ وفقًا لفوربس.

في ذروتها، كان لدى براندز أكثر من 100 مليار دولار تحت الإدارة؛ ولكن لديها الآن 31 مليار دولار أمريكي فقط، وقد غادر براندز الشركة في فبراير 2018.

أما أندريا ريمان سييارديلي وريثة شركة JAB Holdings المالكة لـ"Krispy Kreme"؛ فلم تعد مليارديرة؛ لكنها لا تزال أغنى شخص في نيو هامبشاير، وفقًا لفوربس.

خسر مؤسسو سلاسل التجزئة Forever 21 مركزهم الملياردير في يوليو؛ وذلك قبل 3 أشهر فقط من طلبهم إعلان الإفلاس في سبتمبر.

فقد أحد مؤسسي We Work، ميغيل ماكيلفي، مركز ملياردير، خلال أزمة الاكتتاب العام الأوليّ للشركة المتعثرة.

جدير بالذكر أن مؤسسيْ Smile Direct Club جوردان كاتزمان، وأليكس فينكل، أصبحا من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة، بعد الاكتتاب العام للشركة في سبتمبر، ومع ذلك انخفضت أسهم الشركة بنسبة 60% في الشهر التالي؛ مما أدى إلى انخفاض صافي ثروات مؤسسيها والرئيس التنفيذي ديفيد كاتزمان أيضًا؛ وفقًا لما أوردته مجلة "فوربس".