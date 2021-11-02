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تعاون استثنائي بين عملاق الألعاب "سيجا" و"مايكروسوفت"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عملاق الألعاب التاريخي الشهير "سيجا" سيتعاون مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في إطلاق مشروع ألعاب عملاق.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تعاون مايكروسوفت وسيجا سينجم عنه استخدام النظام الأساسي السحاب "أزوري" لإنتاج ألعاب عالمية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تكون انطلاقة سيجا ومايكروسوفت خلال الأعوام المقبلة، بعد أعوام عقب الانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية، فيما ترجح المصادر أن تكون انطلاقة الألعاب العملاقة في عام 2026.

وقالت سيجا في بيان منفصل، إن تعاونها مع مايكروسوفت دليل على تسارع المستقبل، لتحسين عمليات التطوير والاستمرار، في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات "أزوري" السحابية.

وقالت سارة بوند من مايكروسوفت عن التحالف: "نتطلع إلى العمل معًا أثناء استكشافهم طرقًا جديدة لإنشاء تجارب ألعاب فريدة للمستقبل باستخدام التقنيات السحابية، وسنعيد معًا تصور كيفية إنشاء الألعاب واستضافتها وتشغيلها بهدف إضافة المزيد من القيمة للاعبين".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تعاون استثنائي بين عملاق الألعاب "سيجا" و"مايكروسوفت"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عملاق الألعاب التاريخي الشهير "سيجا" سيتعاون مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في إطلاق مشروع ألعاب عملاق.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تعاون مايكروسوفت وسيجا سينجم عنه استخدام النظام الأساسي السحاب "أزوري" لإنتاج ألعاب عالمية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تكون انطلاقة سيجا ومايكروسوفت خلال الأعوام المقبلة، بعد أعوام عقب الانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية، فيما ترجح المصادر أن تكون انطلاقة الألعاب العملاقة في عام 2026.

وقالت سيجا في بيان منفصل، إن تعاونها مع مايكروسوفت دليل على تسارع المستقبل، لتحسين عمليات التطوير والاستمرار، في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات "أزوري" السحابية.

وقالت سارة بوند من مايكروسوفت عن التحالف: "نتطلع إلى العمل معًا أثناء استكشافهم طرقًا جديدة لإنشاء تجارب ألعاب فريدة للمستقبل باستخدام التقنيات السحابية، وسنعيد معًا تصور كيفية إنشاء الألعاب واستضافتها وتشغيلها بهدف إضافة المزيد من القيمة للاعبين".

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
11:13 AM

تعاون استثنائي بين عملاق الألعاب "سيجا" و"مايكروسوفت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن عملاق الألعاب التاريخي الشهير "سيجا" سيتعاون مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في إطلاق مشروع ألعاب عملاق.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تعاون مايكروسوفت وسيجا سينجم عنه استخدام النظام الأساسي السحاب "أزوري" لإنتاج ألعاب عالمية واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تكون انطلاقة سيجا ومايكروسوفت خلال الأعوام المقبلة، بعد أعوام عقب الانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية، فيما ترجح المصادر أن تكون انطلاقة الألعاب العملاقة في عام 2026.

وقالت سيجا في بيان منفصل، إن تعاونها مع مايكروسوفت دليل على تسارع المستقبل، لتحسين عمليات التطوير والاستمرار، في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات "أزوري" السحابية.

وقالت سارة بوند من مايكروسوفت عن التحالف: "نتطلع إلى العمل معًا أثناء استكشافهم طرقًا جديدة لإنشاء تجارب ألعاب فريدة للمستقبل باستخدام التقنيات السحابية، وسنعيد معًا تصور كيفية إنشاء الألعاب واستضافتها وتشغيلها بهدف إضافة المزيد من القيمة للاعبين".

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