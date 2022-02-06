النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لموظفي المطارات.. "العرفج": ارحموا المسافرين والمسافرات!

يطالب الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج الإدارات المسؤولة عن تشغيل المطارات، بالرحمة بالمسافرين، راصدًا مشكلتين تحدثان كلما سافر من جدة إلى الرياض والعكس، ومؤكدًا أنه استنفد كل الأعذار والتبريرات لهم.

أسافر كل أربعاء
وفي مقاله "يا أهل المطارات.. ارحموا المسافرين والمسافرات!" بصحيفة "المدينة"، يقول العرفج: "من الأقدار الجميلة التي أستمتع بها كل أسبوع، هي السفر من جُدة -بضم الجيم- "عاصمة القلب" إلى الرياض "عاصمة الروح" من أجل برنامج "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي على قناة "روتانا خليجية" مساء كل أربعاء، ذلك المساء المقرون بليلة خميس، والموعد الذي في بطنها الساعة الثامنة.. منذ تسع سنوات وأنا أسافر تقريبًا كل أربعاء، حتى أصبحت المطارات جزءًا من منزلي؛ لذلك دعوني اليوم أفتح صفحة العتاب التي كتمتها منذ سنوات طويلة".

استنفدت كل الأعذار والتبريرات
ويضيف "العرفج" قائلًا: "لا أحب النقد، ولكن تأكدوا أنني حين أنتقد فأنا قد استنفدت كل الأعذار والتبريرات التي ألتمسها للطرف المنقود. إنني اليوم لن أنتقد شركات الطيران فهي كثيرة ومختلفة في جودة الأداء وفي الأسعار، ولكن نقدي يتجه إلى إدارة تشغيل المطار، وسأركز على نقطتين".

لماذا الباصات
ويتساءل الكاتب قائلًا: "النقطة الأولى: أن أكثر الرحلات التي أسافر عليها سواء من جدة أو الرياض، نذهب فيها إلى الطائرة عبر الباصات، وآخر مرة كانت الخميس الماضي في الرحلة التي تقلع الساعة التاسعة من الرياض إلى جُدة، وأنا هنا أتعجب كيف أستخدم الباصات مع أن الطائرات قليلة والرحلات الجوية ما زالت قليلة بحكم أوضاع كورونا.

النقطة الثانية: التأخر في إعلان أرقام البوابات وتبديلها قبل الإقلاع بساعة تقريبًا، وهذه الخطوة تربك الناس وبالذات كبار السن، أو العمالة بسيطة التعليم التي لا تفهم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية التي ينادي بها "مأمور السفر" كما هي أغنية الفنان "عبدالله الصريخ" -رحمه الله- حين قال:

فز قلبي وارتجف وسط المطار
حين نادى الناس مأمور السفر".

ارحموا المسافرين
وينهي "العرفج" قائلًا: "يا قوم، يا من تديرون المطارات، ارحموا المسافر، فالسفر قطعة من العذاب كما ورد في الحديث النبوي، ارحمونا من هذه الباصات التي أصبحت كالهم الذي يلاحقنا، وارحمونا أيضًا من تغير البوابات التي تجعلكم تلعبون معنا لعبة "توم وجيري" ولعبة "الغميضة" حين تخفون البوابات، فنبقى نفر المطار بحثًا عن بوابة الصواب أو الممر الصحيح".

أحمد العرفج المطارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لموظفي المطارات.. "العرفج": ارحموا المسافرين والمسافرات!
سبق

يطالب الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج الإدارات المسؤولة عن تشغيل المطارات، بالرحمة بالمسافرين، راصدًا مشكلتين تحدثان كلما سافر من جدة إلى الرياض والعكس، ومؤكدًا أنه استنفد كل الأعذار والتبريرات لهم.

أسافر كل أربعاء
وفي مقاله "يا أهل المطارات.. ارحموا المسافرين والمسافرات!" بصحيفة "المدينة"، يقول العرفج: "من الأقدار الجميلة التي أستمتع بها كل أسبوع، هي السفر من جُدة -بضم الجيم- "عاصمة القلب" إلى الرياض "عاصمة الروح" من أجل برنامج "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي على قناة "روتانا خليجية" مساء كل أربعاء، ذلك المساء المقرون بليلة خميس، والموعد الذي في بطنها الساعة الثامنة.. منذ تسع سنوات وأنا أسافر تقريبًا كل أربعاء، حتى أصبحت المطارات جزءًا من منزلي؛ لذلك دعوني اليوم أفتح صفحة العتاب التي كتمتها منذ سنوات طويلة".

استنفدت كل الأعذار والتبريرات
ويضيف "العرفج" قائلًا: "لا أحب النقد، ولكن تأكدوا أنني حين أنتقد فأنا قد استنفدت كل الأعذار والتبريرات التي ألتمسها للطرف المنقود. إنني اليوم لن أنتقد شركات الطيران فهي كثيرة ومختلفة في جودة الأداء وفي الأسعار، ولكن نقدي يتجه إلى إدارة تشغيل المطار، وسأركز على نقطتين".

لماذا الباصات
ويتساءل الكاتب قائلًا: "النقطة الأولى: أن أكثر الرحلات التي أسافر عليها سواء من جدة أو الرياض، نذهب فيها إلى الطائرة عبر الباصات، وآخر مرة كانت الخميس الماضي في الرحلة التي تقلع الساعة التاسعة من الرياض إلى جُدة، وأنا هنا أتعجب كيف أستخدم الباصات مع أن الطائرات قليلة والرحلات الجوية ما زالت قليلة بحكم أوضاع كورونا.

النقطة الثانية: التأخر في إعلان أرقام البوابات وتبديلها قبل الإقلاع بساعة تقريبًا، وهذه الخطوة تربك الناس وبالذات كبار السن، أو العمالة بسيطة التعليم التي لا تفهم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية التي ينادي بها "مأمور السفر" كما هي أغنية الفنان "عبدالله الصريخ" -رحمه الله- حين قال:

فز قلبي وارتجف وسط المطار
حين نادى الناس مأمور السفر".

ارحموا المسافرين
وينهي "العرفج" قائلًا: "يا قوم، يا من تديرون المطارات، ارحموا المسافر، فالسفر قطعة من العذاب كما ورد في الحديث النبوي، ارحمونا من هذه الباصات التي أصبحت كالهم الذي يلاحقنا، وارحمونا أيضًا من تغير البوابات التي تجعلكم تلعبون معنا لعبة "توم وجيري" ولعبة "الغميضة" حين تخفون البوابات، فنبقى نفر المطار بحثًا عن بوابة الصواب أو الممر الصحيح".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
05:42 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:32 PM

لموظفي المطارات.. "العرفج": ارحموا المسافرين والمسافرات!

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
6,999

يطالب الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن العرفج الإدارات المسؤولة عن تشغيل المطارات، بالرحمة بالمسافرين، راصدًا مشكلتين تحدثان كلما سافر من جدة إلى الرياض والعكس، ومؤكدًا أنه استنفد كل الأعذار والتبريرات لهم.

أسافر كل أربعاء
وفي مقاله "يا أهل المطارات.. ارحموا المسافرين والمسافرات!" بصحيفة "المدينة"، يقول العرفج: "من الأقدار الجميلة التي أستمتع بها كل أسبوع، هي السفر من جُدة -بضم الجيم- "عاصمة القلب" إلى الرياض "عاصمة الروح" من أجل برنامج "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي على قناة "روتانا خليجية" مساء كل أربعاء، ذلك المساء المقرون بليلة خميس، والموعد الذي في بطنها الساعة الثامنة.. منذ تسع سنوات وأنا أسافر تقريبًا كل أربعاء، حتى أصبحت المطارات جزءًا من منزلي؛ لذلك دعوني اليوم أفتح صفحة العتاب التي كتمتها منذ سنوات طويلة".

استنفدت كل الأعذار والتبريرات
ويضيف "العرفج" قائلًا: "لا أحب النقد، ولكن تأكدوا أنني حين أنتقد فأنا قد استنفدت كل الأعذار والتبريرات التي ألتمسها للطرف المنقود. إنني اليوم لن أنتقد شركات الطيران فهي كثيرة ومختلفة في جودة الأداء وفي الأسعار، ولكن نقدي يتجه إلى إدارة تشغيل المطار، وسأركز على نقطتين".

لماذا الباصات
ويتساءل الكاتب قائلًا: "النقطة الأولى: أن أكثر الرحلات التي أسافر عليها سواء من جدة أو الرياض، نذهب فيها إلى الطائرة عبر الباصات، وآخر مرة كانت الخميس الماضي في الرحلة التي تقلع الساعة التاسعة من الرياض إلى جُدة، وأنا هنا أتعجب كيف أستخدم الباصات مع أن الطائرات قليلة والرحلات الجوية ما زالت قليلة بحكم أوضاع كورونا.

النقطة الثانية: التأخر في إعلان أرقام البوابات وتبديلها قبل الإقلاع بساعة تقريبًا، وهذه الخطوة تربك الناس وبالذات كبار السن، أو العمالة بسيطة التعليم التي لا تفهم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية التي ينادي بها "مأمور السفر" كما هي أغنية الفنان "عبدالله الصريخ" -رحمه الله- حين قال:

فز قلبي وارتجف وسط المطار
حين نادى الناس مأمور السفر".

ارحموا المسافرين
وينهي "العرفج" قائلًا: "يا قوم، يا من تديرون المطارات، ارحموا المسافر، فالسفر قطعة من العذاب كما ورد في الحديث النبوي، ارحمونا من هذه الباصات التي أصبحت كالهم الذي يلاحقنا، وارحمونا أيضًا من تغير البوابات التي تجعلكم تلعبون معنا لعبة "توم وجيري" ولعبة "الغميضة" حين تخفون البوابات، فنبقى نفر المطار بحثًا عن بوابة الصواب أو الممر الصحيح".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,027

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة