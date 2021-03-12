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"الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية

نبّه القصيم والشمالية بأتربة مثارة.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقتَي الرياض والشرقية، وتنبيهًا متقدمًا للقصيم، وتنبيهًا آخر للحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وحذّر المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقتَي الرياض والشرقية، وتنبيهًا متقدمًا للقصيم، وتنبيهًا آخر للحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وحذّر المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
08:41 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:39 PM

"الأرصاد" يحذِّر الرياض والشرقية: عواصف رملية تؤدي لانعدام في الرؤية

نبّه القصيم والشمالية بأتربة مثارة.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقتَي الرياض والشرقية، وتنبيهًا متقدمًا للقصيم، وتنبيهًا آخر للحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وحذّر المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد عواصف رملية، تؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم قال المركز إنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والأسياح والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

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