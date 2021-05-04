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جامعة شقراء توقّع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً في عدة تخصصات

ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم بهدف رفع جودة المخرجات البحثية

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، مراسم توقيع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً بحثيّاً في عدة تخصصات تواؤم مع استراتيجية وأولويات الجامعة البحثية.

يأتي هذا ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، حيث قام بتوقيع العقود ممثلاً عن الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشهراني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بحضور عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي.

وقال عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي: إن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم يعد الأول من نوعه فـي المملكة، وقد سبق إطلاقه تفعيل العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة التعليم، بغرض تحديد إستراتيجية وأولويات الجامعات السعودية البحثيّة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وبرامج رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج هي رفـع جـودة المخرجات البحثيّة وتعظيم أثرها، سواءً كان نشر علمي أو منتجات صناعية قابلة للإنتاج أو براءات اختراع.

وأشار الدكتور "الرعوجي" إلى أن البرنامج يهدف أيضاً لتعزيز البنية التحتية للمعامل والمختبرات البحثية للجامعات السعودية مع التأكيد على زيادة أواصر التعاون البحثي على المستويين المحلّي والدولي، مضيفًا أن جامعة شقراء ليست بمنأى عن الجامعات الأخرى فيما يتعلّق بتحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنيّة.

وأكد "الرعوجي" على رغبة قيادات وباحثي الجامعة وحماسهم وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق تطلّعات القيادة أيّدها الله، مبينًا أن هذه المشاريع البحثية وغيرها من المناشط والمبادرات النوعية ما هي إلا تُرجُمان الجدية والرغبة في التحسين والمساهمة في تطوير القدرات التنافسية العلمية للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفاتها.

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جامعة شقراء توقّع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً في عدة تخصصات
سبق

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، مراسم توقيع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً بحثيّاً في عدة تخصصات تواؤم مع استراتيجية وأولويات الجامعة البحثية.

يأتي هذا ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، حيث قام بتوقيع العقود ممثلاً عن الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشهراني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بحضور عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي.

وقال عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي: إن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم يعد الأول من نوعه فـي المملكة، وقد سبق إطلاقه تفعيل العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة التعليم، بغرض تحديد إستراتيجية وأولويات الجامعات السعودية البحثيّة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وبرامج رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج هي رفـع جـودة المخرجات البحثيّة وتعظيم أثرها، سواءً كان نشر علمي أو منتجات صناعية قابلة للإنتاج أو براءات اختراع.

وأشار الدكتور "الرعوجي" إلى أن البرنامج يهدف أيضاً لتعزيز البنية التحتية للمعامل والمختبرات البحثية للجامعات السعودية مع التأكيد على زيادة أواصر التعاون البحثي على المستويين المحلّي والدولي، مضيفًا أن جامعة شقراء ليست بمنأى عن الجامعات الأخرى فيما يتعلّق بتحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنيّة.

وأكد "الرعوجي" على رغبة قيادات وباحثي الجامعة وحماسهم وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق تطلّعات القيادة أيّدها الله، مبينًا أن هذه المشاريع البحثية وغيرها من المناشط والمبادرات النوعية ما هي إلا تُرجُمان الجدية والرغبة في التحسين والمساهمة في تطوير القدرات التنافسية العلمية للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفاتها.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:28 PM

جامعة شقراء توقّع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً في عدة تخصصات

ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم بهدف رفع جودة المخرجات البحثية

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فلاح الجوفان - شقراء
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رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، مراسم توقيع عقود المنح البحثية لـ31 مشروعاً بحثيّاً في عدة تخصصات تواؤم مع استراتيجية وأولويات الجامعة البحثية.

يأتي هذا ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، حيث قام بتوقيع العقود ممثلاً عن الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشهراني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بحضور عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي.

وقال عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن فهد الرعوجي: إن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم يعد الأول من نوعه فـي المملكة، وقد سبق إطلاقه تفعيل العديد من ورش العمل التي نظمتها وزارة التعليم، بغرض تحديد إستراتيجية وأولويات الجامعات السعودية البحثيّة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وبرامج رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج هي رفـع جـودة المخرجات البحثيّة وتعظيم أثرها، سواءً كان نشر علمي أو منتجات صناعية قابلة للإنتاج أو براءات اختراع.

وأشار الدكتور "الرعوجي" إلى أن البرنامج يهدف أيضاً لتعزيز البنية التحتية للمعامل والمختبرات البحثية للجامعات السعودية مع التأكيد على زيادة أواصر التعاون البحثي على المستويين المحلّي والدولي، مضيفًا أن جامعة شقراء ليست بمنأى عن الجامعات الأخرى فيما يتعلّق بتحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنيّة.

وأكد "الرعوجي" على رغبة قيادات وباحثي الجامعة وحماسهم وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق تطلّعات القيادة أيّدها الله، مبينًا أن هذه المشاريع البحثية وغيرها من المناشط والمبادرات النوعية ما هي إلا تُرجُمان الجدية والرغبة في التحسين والمساهمة في تطوير القدرات التنافسية العلمية للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفاتها.

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