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"الأرياني": التحشيد العسكري من المليشيا الحوثية هو إعلان وفاة للعملية السياسية

أكد أن ذلك اعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على السعودية بصواريخ إيرانية الصنع

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن التحشيد العسكري والبيانات الأخيرة الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن البيان يكشف إصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين أسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.

ولفت الوزير اليمني إلى أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.

اليمن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني التحشيد العسكري المليشيا الحوثية إيران

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"الأرياني": التحشيد العسكري من المليشيا الحوثية هو إعلان وفاة للعملية السياسية
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن التحشيد العسكري والبيانات الأخيرة الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن البيان يكشف إصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين أسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.

ولفت الوزير اليمني إلى أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:22 AM

"الأرياني": التحشيد العسكري من المليشيا الحوثية هو إعلان وفاة للعملية السياسية

أكد أن ذلك اعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على السعودية بصواريخ إيرانية الصنع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن التحشيد العسكري والبيانات الأخيرة الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.

وتفصيلاً، أوضح "الأرياني" في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن البيان يكشف إصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين أسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.

ولفت الوزير اليمني إلى أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.

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