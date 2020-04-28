النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" مهاجمًا الصين: سنطالبهم بتعويضات "بمئات المليارات"

قال: كان يمكنها ردع كورونا من المصدر وما كان تفشى في العالم

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات، عن ضرر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: "نحن مستاؤون من الصين"؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وتابع: "يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نُجري تحقيقات جدية جدًّا" في هذه المسألة.

وبعد هذا التصريح، سألت صحفيةٌ ترامب عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض لألمانيا.

وأجاب ترامب: "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي؛ لكنه سيكون كبيرًا". ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد-19، و56 ألف وفاة. ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة.

وقال ترامب: "لن ننسى أبدًا هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن فيه حماية العالم".

ومنذ أسابيع، يتهم ترامب، بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.

ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ.

وفي 18 أبريل، حذّر ترامب الصين من "التداعيات" المحتملة إذا "كانت مسؤولة عن علم" عن الوباء.

فيروس كورونا الجديد الصين دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" مهاجمًا الصين: سنطالبهم بتعويضات "بمئات المليارات"
سبق

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات، عن ضرر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: "نحن مستاؤون من الصين"؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وتابع: "يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نُجري تحقيقات جدية جدًّا" في هذه المسألة.

وبعد هذا التصريح، سألت صحفيةٌ ترامب عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض لألمانيا.

وأجاب ترامب: "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي؛ لكنه سيكون كبيرًا". ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد-19، و56 ألف وفاة. ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة.

وقال ترامب: "لن ننسى أبدًا هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن فيه حماية العالم".

ومنذ أسابيع، يتهم ترامب، بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.

ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ.

وفي 18 أبريل، حذّر ترامب الصين من "التداعيات" المحتملة إذا "كانت مسؤولة عن علم" عن الوباء.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:54 AM

"ترامب" مهاجمًا الصين: سنطالبهم بتعويضات "بمئات المليارات"

قال: كان يمكنها ردع كورونا من المصدر وما كان تفشى في العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,612

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات، عن ضرر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وأعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19: "نحن مستاؤون من الصين"؛ مضيفًا أنه كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع".

وتابع: "يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نُجري تحقيقات جدية جدًّا" في هذه المسألة.

وبعد هذا التصريح، سألت صحفيةٌ ترامب عن مقال في مجلة "بيلد" الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض لألمانيا.

وأجاب ترامب: "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير"؛ مضيفًا "لم نحدد بعدُ المبلغ النهائي؛ لكنه سيكون كبيرًا". ولفت إلى أن "الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد-19، و56 ألف وفاة. ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة.

وقال ترامب: "لن ننسى أبدًا هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن فيه حماية العالم".

ومنذ أسابيع، يتهم ترامب، بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.

ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ.

وفي 18 أبريل، حذّر ترامب الصين من "التداعيات" المحتملة إذا "كانت مسؤولة عن علم" عن الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,625
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,259
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة