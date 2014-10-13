أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل قرارًا بتعيين الدكتور أيمن بن فوزي الفالح رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالقنفذة.
"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذة
أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل قرارًا بتعيين الدكتور أيمن بن فوزي الفالح رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالقنفذة.
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"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-13
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:58 PM
"الفالح" رئيسًا لـ"الهندسة الصناعية" بالقنفذة
أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل قرارًا بتعيين الدكتور أيمن بن فوزي الفالح رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالقنفذة.
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