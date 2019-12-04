النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة العربية تستضيف حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة "محمد بن فهد" غدًا

اللجنة المعنية استقرت على الفائزين وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين

تستضيف جامعة الدول العربية غدًا الخميس فعاليات حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية بمشاركة الاتحاد العربي للتطوع.

وقال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة للقلادة: إن اللجنة استقرت على الفائزين بالقلادة في فئاتها الثلاث وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين. موضحًا أن الجائزة عبارة عن ثلاث فئات، وتبلغ قيمة جائزة كل فئة 125 ألف ريال سعودي.

وأكد "بو هزاع" أهمية العمل التطوعي، وأنه أحد قواعد بناء المجتمعات، وإحدى ركائز التقدم؛ إذ يسهم - لا شك - في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي الذي تتقدم شعوبه بتضافر جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لخدمة أبناء الوطن الواحد. مشيرًا إلى أن القلادة تدعم العمل التطوعي، وتحث عليه جميع الشعوب.

وأوضح أن القلادة واحدة من أهم الجوائز التي تحث علي العمل التطوعي في العالم العربي، وأن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز غدًا برعاية جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وعدد من السفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية تُمنح في المجال الإنساني التنموي، ومجال حماية التراث والبيئة، ومجال التثقيف والتسويق الاجتماعي. وتبلغ قيمة الجائزة لكل من هذه المجالات 125 ألف ريال سعودي.

منطقة المرفقات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الجامعة العربية تستضيف حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة "محمد بن فهد" غدًا
سبق

تستضيف جامعة الدول العربية غدًا الخميس فعاليات حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية بمشاركة الاتحاد العربي للتطوع.

وقال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة للقلادة: إن اللجنة استقرت على الفائزين بالقلادة في فئاتها الثلاث وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين. موضحًا أن الجائزة عبارة عن ثلاث فئات، وتبلغ قيمة جائزة كل فئة 125 ألف ريال سعودي.

وأكد "بو هزاع" أهمية العمل التطوعي، وأنه أحد قواعد بناء المجتمعات، وإحدى ركائز التقدم؛ إذ يسهم - لا شك - في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي الذي تتقدم شعوبه بتضافر جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لخدمة أبناء الوطن الواحد. مشيرًا إلى أن القلادة تدعم العمل التطوعي، وتحث عليه جميع الشعوب.

وأوضح أن القلادة واحدة من أهم الجوائز التي تحث علي العمل التطوعي في العالم العربي، وأن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز غدًا برعاية جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وعدد من السفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية تُمنح في المجال الإنساني التنموي، ومجال حماية التراث والبيئة، ومجال التثقيف والتسويق الاجتماعي. وتبلغ قيمة الجائزة لكل من هذه المجالات 125 ألف ريال سعودي.

منطقة المرفقات

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
11:44 PM

الجامعة العربية تستضيف حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة "محمد بن فهد" غدًا

اللجنة المعنية استقرت على الفائزين وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

تستضيف جامعة الدول العربية غدًا الخميس فعاليات حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية بمشاركة الاتحاد العربي للتطوع.

وقال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة للقلادة: إن اللجنة استقرت على الفائزين بالقلادة في فئاتها الثلاث وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين. موضحًا أن الجائزة عبارة عن ثلاث فئات، وتبلغ قيمة جائزة كل فئة 125 ألف ريال سعودي.

وأكد "بو هزاع" أهمية العمل التطوعي، وأنه أحد قواعد بناء المجتمعات، وإحدى ركائز التقدم؛ إذ يسهم - لا شك - في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي الذي تتقدم شعوبه بتضافر جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لخدمة أبناء الوطن الواحد. مشيرًا إلى أن القلادة تدعم العمل التطوعي، وتحث عليه جميع الشعوب.

وأوضح أن القلادة واحدة من أهم الجوائز التي تحث علي العمل التطوعي في العالم العربي، وأن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز غدًا برعاية جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وعدد من السفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية تُمنح في المجال الإنساني التنموي، ومجال حماية التراث والبيئة، ومجال التثقيف والتسويق الاجتماعي. وتبلغ قيمة الجائزة لكل من هذه المجالات 125 ألف ريال سعودي.

منطقة المرفقات

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,578
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,901
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,235
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,637

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة