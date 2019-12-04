الجامعة العربية تستضيف حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة "محمد بن فهد" غدًا

اللجنة المعنية استقرت على الفائزين وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين

تستضيف جامعة الدول العربية غدًا الخميس فعاليات حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية بمشاركة الاتحاد العربي للتطوع.

وقال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة للقلادة: إن اللجنة استقرت على الفائزين بالقلادة في فئاتها الثلاث وفق معايير تضمن العدالة للمتنافسين. موضحًا أن الجائزة عبارة عن ثلاث فئات، وتبلغ قيمة جائزة كل فئة 125 ألف ريال سعودي.

وأكد "بو هزاع" أهمية العمل التطوعي، وأنه أحد قواعد بناء المجتمعات، وإحدى ركائز التقدم؛ إذ يسهم - لا شك - في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي الذي تتقدم شعوبه بتضافر جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لخدمة أبناء الوطن الواحد. مشيرًا إلى أن القلادة تدعم العمل التطوعي، وتحث عليه جميع الشعوب.

وأوضح أن القلادة واحدة من أهم الجوائز التي تحث علي العمل التطوعي في العالم العربي، وأن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز غدًا برعاية جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وعدد من السفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري ووسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية تُمنح في المجال الإنساني التنموي، ومجال حماية التراث والبيئة، ومجال التثقيف والتسويق الاجتماعي. وتبلغ قيمة الجائزة لكل من هذه المجالات 125 ألف ريال سعودي.

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