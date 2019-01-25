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الحكومة اليمنية: غياب الوضوح في تسمية المعرقلين لتنفيذ اتفاق السويد يدفع الأمور إلى الفشل

قالت: لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة للتنفيذ

قالت الحكومة اليمنية: "إن التراخي في تنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة، وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين، يشجع استفزازات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ويدفع الأمور إلى الفشل.

وأكّد مدير مكتب الرئاسة اليمنية نائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عبدالله العليمي؛ أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة لتنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة.

وأوضح أن الأمور ما زالت كما لو أنها في يومها الأول منذ مرور 37 يوماً على تنفيذ الاتفاق، و32 يوماً منذ وصول الجنرال باتريك كاميرت، الى اليمن، مفيداً بأن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية، لا تشير الى وجود أي نيّات للسلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدّد المسؤول اليمني، دعم وحرص الحكومة اليمنية الشرعية، على إنفاذ اتفاق ستكهولم، مشترطة تنفيذه سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم، التي يقرّها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.

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الحكومة اليمنية: غياب الوضوح في تسمية المعرقلين لتنفيذ اتفاق السويد يدفع الأمور إلى الفشل
سبق

قالت الحكومة اليمنية: "إن التراخي في تنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة، وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين، يشجع استفزازات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ويدفع الأمور إلى الفشل.

وأكّد مدير مكتب الرئاسة اليمنية نائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عبدالله العليمي؛ أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة لتنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة.

وأوضح أن الأمور ما زالت كما لو أنها في يومها الأول منذ مرور 37 يوماً على تنفيذ الاتفاق، و32 يوماً منذ وصول الجنرال باتريك كاميرت، الى اليمن، مفيداً بأن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية، لا تشير الى وجود أي نيّات للسلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدّد المسؤول اليمني، دعم وحرص الحكومة اليمنية الشرعية، على إنفاذ اتفاق ستكهولم، مشترطة تنفيذه سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم، التي يقرّها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:33 PM

الحكومة اليمنية: غياب الوضوح في تسمية المعرقلين لتنفيذ اتفاق السويد يدفع الأمور إلى الفشل

قالت: لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة للتنفيذ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قالت الحكومة اليمنية: "إن التراخي في تنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة، وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين، يشجع استفزازات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ويدفع الأمور إلى الفشل.

وأكّد مدير مكتب الرئاسة اليمنية نائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عبدالله العليمي؛ أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة لتنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة.

وأوضح أن الأمور ما زالت كما لو أنها في يومها الأول منذ مرور 37 يوماً على تنفيذ الاتفاق، و32 يوماً منذ وصول الجنرال باتريك كاميرت، الى اليمن، مفيداً بأن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية، لا تشير الى وجود أي نيّات للسلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدّد المسؤول اليمني، دعم وحرص الحكومة اليمنية الشرعية، على إنفاذ اتفاق ستكهولم، مشترطة تنفيذه سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم، التي يقرّها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.

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