بالفيديو.. تعرَّف على مشروع مجمع التقوى في محافظة صامطة بـ"جازان"

مساحته 10 آلاف م وتكلفة بنائه 8 ملايين ويضم جامعًا ومُصلَّى عيد ومغسلة للموتى

نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، افتتح وكيل الوزارة لشؤون المساجد، الشيخ سليمان بن فهد الخميس، مساء يوم أمس مجمع التقوى بحاكمة الدغارير بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من المسؤولين والأعيان بالمحافظة، وجمع غفير من المصلين.

وفور وصول وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد للمجمع أُسدل الستار عن لوحة المجمع، وأدى صلاة المغرب فيه، وتجول بمرافقه، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في بنائه والإشراف عليه، وسائلاً الله أن يجعله منارة هدى وعلم، تخدم أهالي المحافظة.

يُشار إلى أن مجمع التقوى بحاكمة الدغارير بمحافظة صامطة صرحٌ إسلامي مميز، تم تصميمه وفق الطراز العمراني الحديث، ويقع على مساحة 10000 متر مربع، ويضم جامعًا كبيرًا، يتسع لـ2000 مُصلٍّ؛ إذ يتسع مُصلَّى الرجال لـ1500 مُصلٍّ، بمساحة 1580 م٢، ومُصلَّى للنساء يتسع لـ500 مُصلِّية، بمساحة 630 م٢. وتُقدَّر تكلفة المجمع بـ 8 ملايين ريال، تمت بالشراكة المجتمعية.

ويضم المجمع مُصلَّى للعيد بسعة 4000 مُصلٍّ، ويقع على مساحة 3600م٢، ويحتوي على بوابة تحمل شاشة إلكترونية، تحتوي على أدعية وأذكار، وعلى ساعة إلكترونية تُبيِّن الوقت والتاريخ. وكذلك به مغسلة الأموات التي تحتوي على قِسم للرجال، وآخر للنساء، وتقع على مساحة 244م٢، ويحتوي كل قسم على غرفة للغسل لعدد 2 كرسي غسل، بمجموع 4 كراسي للقسمين، ومكتب للاستقبال، وصالة الانتظار، ومستودع للمغسلة، ودورة مياه.

كما يضم المجمع سكنًا للإمام والمؤذن، يقع على مساحة 140م٢، ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، بمساحة 170 م٢. وروعي بدورات المياه دورات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إضافة مواضئ إضافية في ساحة الجامع.

وتم تزويد المجمع بمولد كهربائي بمساحة 16 م٢، وتم إنشاء مستودع خاص للجامع، يقع على مساحة 70 م٢ لحفظ متطلبات صيانة الجامع، كما تم تزويد الجامع بشاشات للعرض والترجمة لخطبة الجمعة والدروس والمحاضرات بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع.

ويحتوي على منارتين بارتفاع 32 م.ط، كما يحوي على قبة كُتب بها أسماء الله الحسنى بارتفاع 8 م من سطح المبنى، وعلى مساحة 120 م٢. ويحتوي الموقع على ساحات، ومواقف للسيارات، ومواقف خاصة للإمام والخطيب، ومواقف خاصة لذوي الهمم العالية بما مساحته 5000 م2.

ويأتي افتتاح المجمع تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتفقُّد قطاعات الوزارة بمنطقة جازان، والوقوف على احتياجات فرع الوزارة بجازان وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة.