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"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 30% لمواطنين و70% غير سعوديين

140 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 30% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 70% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10144 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 30% لمواطنين و70% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 30% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 70% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10144 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:56 PM

بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 30% لمواطنين و70% غير سعوديين

140 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,823

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 30% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 70% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10144 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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