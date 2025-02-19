بعد ساعات من إصابتهما.. وفاة إيرانيَّيْن بفيروس كورونا

مرض في الجهاز التنفسي

تُوفِّي إيرانيان اليوم بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصَيْن بالمرض، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وفي هذا الإطار قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية: إن إيرانيَّيْن تُوفِّيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضاف: "توفي إيرانيان بعد أن تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد اليوم نتيجة مرض في الجهاز التنفسي".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أكدت في وقت سابق إصابة شخصَيْن بالفيروس المستجد في أول إعلان إصابة بالبلد الآسيوي.