استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن. وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-24 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.



وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 04:33 PM

"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها





A A A





0 مشاركة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.



وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.