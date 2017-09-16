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جمهورية القمر تدين الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"

طالبت المجتمع الدولي بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات

أدانت جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدّي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جمهورية القمر تدين الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"
سبق

أدانت جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدّي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:53 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:07 PM

جمهورية القمر تدين الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو"

طالبت المجتمع الدولي بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدّي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

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