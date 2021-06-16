أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
بعد انتهاء مهلة التصحيح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها
أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات.
وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية.
أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-16
أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات.
وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:00 AM
أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
بعد انتهاء مهلة التصحيح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها
أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات.
وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية.