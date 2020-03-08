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هيئة الموسيقى تعلن بدء استقبال الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية

لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية يتم تدريبها وتأهيلها

أعلنت هيئة الموسيقى بدء استقبال طلبات الموسيقيين والعازفين الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال التقديم على المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/music خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس 2020م، فيما ستكون تجارب الأداء خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان عن المنضمين للفرقة يوم 3 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية، يتم تدريبها وتأهيلها لتمثل المملكة في المحافل الموسيقية محلياً ودولياً.

ويشترط للدخول لتجارب الأداء أن يكون متوسط عمر المتقدم بين 23 إلى 50 عاماً، وألا تقل خبرته الموسيقية عن ثلاثة أعوام، وأن يتمكن من العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة، كما يستطيع العزف والأداء بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية.

كما يشترط على المتقدم رفع مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة التقديم يحتوي على عزف الآلة التي يُجيدها بأسلوب منفرد، والآلات الوترية الموسيقية المتاحة للمشاركة، هي: الكمان، الفيولا، التشيلو، الكونترباص، العود، القانون، الجيتار، البيسجيتار، بينما تتاح المشاركة بالناي فقط من بين آلات النفخ الموسيقية.

وستمثل الفرقة الوطنية للموسيقى التي يشرف على أعمالها الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس؛ المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، كما ستقوم بدعم وتمكين المواهب السعودية وتأصيل الموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

وتعد الفرقة إحدى المبادرات التي أعلنتها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي السعودي.

هيئة الموسيقى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الموسيقى تعلن بدء استقبال الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية
سبق

أعلنت هيئة الموسيقى بدء استقبال طلبات الموسيقيين والعازفين الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال التقديم على المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/music خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس 2020م، فيما ستكون تجارب الأداء خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان عن المنضمين للفرقة يوم 3 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية، يتم تدريبها وتأهيلها لتمثل المملكة في المحافل الموسيقية محلياً ودولياً.

ويشترط للدخول لتجارب الأداء أن يكون متوسط عمر المتقدم بين 23 إلى 50 عاماً، وألا تقل خبرته الموسيقية عن ثلاثة أعوام، وأن يتمكن من العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة، كما يستطيع العزف والأداء بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية.

كما يشترط على المتقدم رفع مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة التقديم يحتوي على عزف الآلة التي يُجيدها بأسلوب منفرد، والآلات الوترية الموسيقية المتاحة للمشاركة، هي: الكمان، الفيولا، التشيلو، الكونترباص، العود، القانون، الجيتار، البيسجيتار، بينما تتاح المشاركة بالناي فقط من بين آلات النفخ الموسيقية.

وستمثل الفرقة الوطنية للموسيقى التي يشرف على أعمالها الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس؛ المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، كما ستقوم بدعم وتمكين المواهب السعودية وتأصيل الموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

وتعد الفرقة إحدى المبادرات التي أعلنتها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي السعودي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:56 PM

هيئة الموسيقى تعلن بدء استقبال الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية

لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية يتم تدريبها وتأهيلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الموسيقى بدء استقبال طلبات الموسيقيين والعازفين الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال التقديم على المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/music خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس 2020م، فيما ستكون تجارب الأداء خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان عن المنضمين للفرقة يوم 3 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية، يتم تدريبها وتأهيلها لتمثل المملكة في المحافل الموسيقية محلياً ودولياً.

ويشترط للدخول لتجارب الأداء أن يكون متوسط عمر المتقدم بين 23 إلى 50 عاماً، وألا تقل خبرته الموسيقية عن ثلاثة أعوام، وأن يتمكن من العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة، كما يستطيع العزف والأداء بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية.

كما يشترط على المتقدم رفع مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة التقديم يحتوي على عزف الآلة التي يُجيدها بأسلوب منفرد، والآلات الوترية الموسيقية المتاحة للمشاركة، هي: الكمان، الفيولا، التشيلو، الكونترباص، العود، القانون، الجيتار، البيسجيتار، بينما تتاح المشاركة بالناي فقط من بين آلات النفخ الموسيقية.

وستمثل الفرقة الوطنية للموسيقى التي يشرف على أعمالها الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس؛ المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، كما ستقوم بدعم وتمكين المواهب السعودية وتأصيل الموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

وتعد الفرقة إحدى المبادرات التي أعلنتها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي السعودي.

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