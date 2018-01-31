النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام.

وشدّد العثيمين في بيان اليوم على إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الدفاع المدني جازان مدني جازان محافظة الحرث مستشفى الحرث العام "مدني جازان": سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية بالقرب من "مستشفى الحرث العام"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان
سبق

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام.

وشدّد العثيمين في بيان اليوم على إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
11:22 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
2,742

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام.

وشدّد العثيمين في بيان اليوم على إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,658
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,202
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,052

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة