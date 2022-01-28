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تزامناً مع التقلبات والتنبيهات.. "مدني الشرقية": 8 نصائح لسلامتكم

طالبت المواطنين والمقيمين بمتابعة كل ما يصدر عن المديرية عبر حساباتها

قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إنه بناءً على ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات تشير إلى تأثر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، الأحساء) بنشاط في الرياح الجنوبية (الدافئة) المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وهطول أمطار متوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار يوميْ الاثنين والثلاثاء القادمين؛ فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزهه في المناطق الخطرة، والحذر، والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول لبطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.

من جانبه قدّم المقدم الشهراني تعليمات للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم، وهي:

١- عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

٢- عدم الاقتراب من تجمعات المياه؛ فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

٣- الالتزام والتقيد بالمسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

٤- الحذر عند القيادة لما قد تسببه الأمطار الغزيرة وجريان المياه من ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

٥- عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تُداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر على مستخدمي المركبة المغادرة.

٦- الحذر والانتباه لما قد ينتج من تغطية المياه لجسر منجرف أو طريق مكسر.

٧- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة ومهمة.

٨- عدم النظر لمجرى السيل؛ لما قد يسببه من دوار قد يؤدي للسقوط.

ودعا المقدم الشهراني الجميع لمتابعة كل ما يصدر من تحذيرات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومتابعة كل ما ينشر على حسابات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع التقلبات والتنبيهات.. "مدني الشرقية": 8 نصائح لسلامتكم
سبق

قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إنه بناءً على ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات تشير إلى تأثر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، الأحساء) بنشاط في الرياح الجنوبية (الدافئة) المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وهطول أمطار متوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار يوميْ الاثنين والثلاثاء القادمين؛ فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزهه في المناطق الخطرة، والحذر، والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول لبطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.

من جانبه قدّم المقدم الشهراني تعليمات للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم، وهي:

١- عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

٢- عدم الاقتراب من تجمعات المياه؛ فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

٣- الالتزام والتقيد بالمسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

٤- الحذر عند القيادة لما قد تسببه الأمطار الغزيرة وجريان المياه من ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

٥- عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تُداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر على مستخدمي المركبة المغادرة.

٦- الحذر والانتباه لما قد ينتج من تغطية المياه لجسر منجرف أو طريق مكسر.

٧- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة ومهمة.

٨- عدم النظر لمجرى السيل؛ لما قد يسببه من دوار قد يؤدي للسقوط.

ودعا المقدم الشهراني الجميع لمتابعة كل ما يصدر من تحذيرات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومتابعة كل ما ينشر على حسابات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:24 AM

تزامناً مع التقلبات والتنبيهات.. "مدني الشرقية": 8 نصائح لسلامتكم

طالبت المواطنين والمقيمين بمتابعة كل ما يصدر عن المديرية عبر حساباتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إنه بناءً على ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات تشير إلى تأثر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، الأحساء) بنشاط في الرياح الجنوبية (الدافئة) المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وهطول أمطار متوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار يوميْ الاثنين والثلاثاء القادمين؛ فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزهه في المناطق الخطرة، والحذر، والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول لبطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.

من جانبه قدّم المقدم الشهراني تعليمات للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم، وهي:

١- عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

٢- عدم الاقتراب من تجمعات المياه؛ فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

٣- الالتزام والتقيد بالمسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

٤- الحذر عند القيادة لما قد تسببه الأمطار الغزيرة وجريان المياه من ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

٥- عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تُداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر على مستخدمي المركبة المغادرة.

٦- الحذر والانتباه لما قد ينتج من تغطية المياه لجسر منجرف أو طريق مكسر.

٧- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة ومهمة.

٨- عدم النظر لمجرى السيل؛ لما قد يسببه من دوار قد يؤدي للسقوط.

ودعا المقدم الشهراني الجميع لمتابعة كل ما يصدر من تحذيرات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومتابعة كل ما ينشر على حسابات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

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