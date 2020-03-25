أسواق مكة .. وفرة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية والكميات كبيرة

الفرق الرقابية تكثّف جولاتها على مدار الساعة لضبط المخالفات

تشهد أسواق مكة المكرّمة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توافر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشدّدة من الجهات المختصة على الأسعار.

وتتوافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحال بيع الخضار؛ ليتمكّن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية في أثناء منع التجوّل عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتكثّف "تجارة مكة المكرّمة" من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحال بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحال.