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هروب 3 طائرات عسكرية أفغانية على متنها 100عسكري إلى طاجيكستان

هبطت في مطار مدينة بختار

أعلنت وزارة الخارجية الطاجكية، هبوط طائرات عسكرية تحمل أكثر من 100 عسكري أفغاني في مطار مدينة بختار في طاجيكستان.

الوزارة ذكرت أنه كان على متن هذه الطائرات 100 عسكري أفغاني.

مصدر في الخارجية الطاجكية قال: "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقاً للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار"، طبقاً لـ"نوفوستي".

ووفقاً للمصادر الطاجيكية، هبطت في مطار بختار الليلة الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

وأشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هروب 3 طائرات عسكرية أفغانية على متنها 100عسكري إلى طاجيكستان
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الطاجكية، هبوط طائرات عسكرية تحمل أكثر من 100 عسكري أفغاني في مطار مدينة بختار في طاجيكستان.

الوزارة ذكرت أنه كان على متن هذه الطائرات 100 عسكري أفغاني.

مصدر في الخارجية الطاجكية قال: "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقاً للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار"، طبقاً لـ"نوفوستي".

ووفقاً للمصادر الطاجيكية، هبطت في مطار بختار الليلة الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

وأشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
04:49 PM

هروب 3 طائرات عسكرية أفغانية على متنها 100عسكري إلى طاجيكستان

هبطت في مطار مدينة بختار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الطاجكية، هبوط طائرات عسكرية تحمل أكثر من 100 عسكري أفغاني في مطار مدينة بختار في طاجيكستان.

الوزارة ذكرت أنه كان على متن هذه الطائرات 100 عسكري أفغاني.

مصدر في الخارجية الطاجكية قال: "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقاً للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار"، طبقاً لـ"نوفوستي".

ووفقاً للمصادر الطاجيكية، هبطت في مطار بختار الليلة الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

وأشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.

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