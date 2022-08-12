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"أم القرى" تضاعف أعداد مقبولي السنة الأولى المشتركة المسائية و"التأهيلية"

وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج وبحسب شروط الكليات المشاركة

وافق رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، على مضاعفة أعداد المقبولين في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبرنامج السنة الأولى المشتركة المسائية والسنة التأهيلية للعام الجامعي 1442هـ، ومنح الفرصة لقبول المتقدمين من الجنسين الذين لم يتسنَّ لهم القبول ببرنامج البكالوريوس.

وأكد عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج، وبحسب شروط الكليات المشاركة، منها: إخضاع الطلبة لاختبارات اجتياز المقابلة الشخصية. لافتًا إلى أن انتظام الطالب في الجامعة بعد اجتياز البرنامج يكون ضمن أحد التخصصات المرتبطة بالكلية التي تأهل منها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وتهدف برامج السنة الأولى المشتركة المسائية في الجامعة إلى تأهيل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة للدراسة في برامج السنة الأولى المشتركة التي تؤهل الطالب أو الطالبة للانتظام في إحدى الكليات الآتية: الهندسة والعمارة الإسلامية للطلاب فقط، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، إدارة الأعمال لشطَري الطلاب والطالبات.

ويتضمن برنامج السنة التأهيلية المسائية تأهيل الطلاب والطالبات عقب تأهيلهم في السنة الأولى، وحصولهم على المعدل المطلوب (2 إلى 4)؛ لمواصلة دراستهم بالجامعة، ونَيل درجة البكالوريوس في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، الدعوة وأصول الدين، العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم التطبيقية، الكلية الجامعية بالقنفذة، الكلية الجامعية بالليث، الكلية الجامعية بالجموم.

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"أم القرى" تضاعف أعداد مقبولي السنة الأولى المشتركة المسائية و"التأهيلية"
سبق

وافق رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، على مضاعفة أعداد المقبولين في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبرنامج السنة الأولى المشتركة المسائية والسنة التأهيلية للعام الجامعي 1442هـ، ومنح الفرصة لقبول المتقدمين من الجنسين الذين لم يتسنَّ لهم القبول ببرنامج البكالوريوس.

وأكد عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج، وبحسب شروط الكليات المشاركة، منها: إخضاع الطلبة لاختبارات اجتياز المقابلة الشخصية. لافتًا إلى أن انتظام الطالب في الجامعة بعد اجتياز البرنامج يكون ضمن أحد التخصصات المرتبطة بالكلية التي تأهل منها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وتهدف برامج السنة الأولى المشتركة المسائية في الجامعة إلى تأهيل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة للدراسة في برامج السنة الأولى المشتركة التي تؤهل الطالب أو الطالبة للانتظام في إحدى الكليات الآتية: الهندسة والعمارة الإسلامية للطلاب فقط، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، إدارة الأعمال لشطَري الطلاب والطالبات.

ويتضمن برنامج السنة التأهيلية المسائية تأهيل الطلاب والطالبات عقب تأهيلهم في السنة الأولى، وحصولهم على المعدل المطلوب (2 إلى 4)؛ لمواصلة دراستهم بالجامعة، ونَيل درجة البكالوريوس في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، الدعوة وأصول الدين، العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم التطبيقية، الكلية الجامعية بالقنفذة، الكلية الجامعية بالليث، الكلية الجامعية بالجموم.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:07 PM

"أم القرى" تضاعف أعداد مقبولي السنة الأولى المشتركة المسائية و"التأهيلية"

وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج وبحسب شروط الكليات المشاركة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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وافق رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، على مضاعفة أعداد المقبولين في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبرنامج السنة الأولى المشتركة المسائية والسنة التأهيلية للعام الجامعي 1442هـ، ومنح الفرصة لقبول المتقدمين من الجنسين الذين لم يتسنَّ لهم القبول ببرنامج البكالوريوس.

وأكد عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، حرص الجامعة على إتاحة الفرصة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وفق آلية محددة للقبول في كل برنامج، وبحسب شروط الكليات المشاركة، منها: إخضاع الطلبة لاختبارات اجتياز المقابلة الشخصية. لافتًا إلى أن انتظام الطالب في الجامعة بعد اجتياز البرنامج يكون ضمن أحد التخصصات المرتبطة بالكلية التي تأهل منها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وتهدف برامج السنة الأولى المشتركة المسائية في الجامعة إلى تأهيل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة للدراسة في برامج السنة الأولى المشتركة التي تؤهل الطالب أو الطالبة للانتظام في إحدى الكليات الآتية: الهندسة والعمارة الإسلامية للطلاب فقط، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، إدارة الأعمال لشطَري الطلاب والطالبات.

ويتضمن برنامج السنة التأهيلية المسائية تأهيل الطلاب والطالبات عقب تأهيلهم في السنة الأولى، وحصولهم على المعدل المطلوب (2 إلى 4)؛ لمواصلة دراستهم بالجامعة، ونَيل درجة البكالوريوس في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، الدعوة وأصول الدين، العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم التطبيقية، الكلية الجامعية بالقنفذة، الكلية الجامعية بالليث، الكلية الجامعية بالجموم.

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