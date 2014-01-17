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"الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع" تعقد مؤتمرها الأول للصحة النفسية والرعاية الأولية

يستمر 3 أيام ويعرض أبرز ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، المؤتمر الأول للصحة النفسية للرعاية الأولية على مستوى المملكة في 20/ 1/ 2022، بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام افتراضيًّا عبر برنامج الزوم.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة وعي الممارسين الصحيين بأهمية الصحة النفسية وتعزيز مهاراتهم التشخيصية والعلاجية في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر العديدَ من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تدور حول الصحة النفسية لمختلف الأعمار والفئات، وكيفية التعامل معها حسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية.

جدير بالذكر أن الجمعية حرصت على القيام بهذا المؤتمر؛ تماشيًا مع خطة التحول الصحي 2030، التي تعتبر الصحة النفسية محورًا أساسيًّا لصحة الفرد والمجتمع.

وبهذه المناسبة دعت الجمعية جميع المهتمين والممارسين الصحيين إلى الالتحاق بهذا المؤتمر للاستفادة من المادة العلمية المعدة ومناقشة تحدياتهم وطموحهم في هذا المجال.

وللمزيد من المعلومات والتسجيل في هذا المؤتمر، يرجى زيارة الموقع: www.primarycare2030.com

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"الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع" تعقد مؤتمرها الأول للصحة النفسية والرعاية الأولية
سبق

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، المؤتمر الأول للصحة النفسية للرعاية الأولية على مستوى المملكة في 20/ 1/ 2022، بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام افتراضيًّا عبر برنامج الزوم.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة وعي الممارسين الصحيين بأهمية الصحة النفسية وتعزيز مهاراتهم التشخيصية والعلاجية في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر العديدَ من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تدور حول الصحة النفسية لمختلف الأعمار والفئات، وكيفية التعامل معها حسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية.

جدير بالذكر أن الجمعية حرصت على القيام بهذا المؤتمر؛ تماشيًا مع خطة التحول الصحي 2030، التي تعتبر الصحة النفسية محورًا أساسيًّا لصحة الفرد والمجتمع.

وبهذه المناسبة دعت الجمعية جميع المهتمين والممارسين الصحيين إلى الالتحاق بهذا المؤتمر للاستفادة من المادة العلمية المعدة ومناقشة تحدياتهم وطموحهم في هذا المجال.

وللمزيد من المعلومات والتسجيل في هذا المؤتمر، يرجى زيارة الموقع: www.primarycare2030.com

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:47 AM

"الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع" تعقد مؤتمرها الأول للصحة النفسية والرعاية الأولية

يستمر 3 أيام ويعرض أبرز ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، المؤتمر الأول للصحة النفسية للرعاية الأولية على مستوى المملكة في 20/ 1/ 2022، بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام افتراضيًّا عبر برنامج الزوم.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة وعي الممارسين الصحيين بأهمية الصحة النفسية وتعزيز مهاراتهم التشخيصية والعلاجية في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر العديدَ من الجلسات العلمية والمحاضرات التي تدور حول الصحة النفسية لمختلف الأعمار والفئات، وكيفية التعامل معها حسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية.

جدير بالذكر أن الجمعية حرصت على القيام بهذا المؤتمر؛ تماشيًا مع خطة التحول الصحي 2030، التي تعتبر الصحة النفسية محورًا أساسيًّا لصحة الفرد والمجتمع.

وبهذه المناسبة دعت الجمعية جميع المهتمين والممارسين الصحيين إلى الالتحاق بهذا المؤتمر للاستفادة من المادة العلمية المعدة ومناقشة تحدياتهم وطموحهم في هذا المجال.

وللمزيد من المعلومات والتسجيل في هذا المؤتمر، يرجى زيارة الموقع: www.primarycare2030.com

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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