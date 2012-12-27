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"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور

تطبيق إجراءات العزل الصحي عليهما وتتبعهما حسب البروتوكولات

أعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات: إن الحالتين اكتُشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبيناً أن حالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
سبق

أعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات: إن الحالتين اكتُشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبيناً أن حالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
06:33 PM

الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور

تطبيق إجراءات العزل الصحي عليهما وتتبعهما حسب البروتوكولات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات: إن الحالتين اكتُشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبيناً أن حالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

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