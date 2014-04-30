"الغفيص": نواصل تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية للمنشآت

أعلن إطلاق مبادرة "جائزة رواد السلامة" للموسم الثاني على التوالي

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ أن الوزارة مستمرة في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص؛ من خلال تعزيز التشريعات والأنظمة وتكثيف الرقابة ورفع مستوى التوعية ومستوى الموارد والكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يُسهم في تعزيز حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، اليوم بالرياض، الذي تنظمه الوزارة، على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، قال "الغفيص": الملتقى يُعد أحد أهم مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: الوزارة تسعى من خلال الملتقى إضافة إلى البرامج التوعوية والتنظيمية والرقابية الأخرى التي تنفذها، إلى تعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل بما يسهم في جذب الكوادر الوطنية وإيجاد سوق عمل تنافسي وفاعل يعزز من مكانة اقتصاد المملكة.

وأردف: الوزارة وانطلاقاً من إيمانها بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين، تسعى من خلال وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة ومتابعة تطبيقها إلى جعل حماية سلامة وصحة العاملين أحد أهم عوامل بيئة العمل الجاذبة في سوق العمل السعودي.

وتابع: الوزارة تعلم حجم التحديات التي تواجهها في سبيل تطوير ممارسات مشتركة ورائدة للسلامة والصحة المهنية في سوق العمل، كما تعي الخطوات التي ستتخذها لمعالجة تلك التحديات وتحسين واقع المملكة في جوانب السلامة والصحة المهنية.

وقال "الغفيص": هذا وحده لا يعد كافياً، لأن السلامة والصحة المهنية مسؤولية مشتركة لا تختص بها الوزارة وحدها، بل هي عملية متكاملة تضم الجهات الحكومية المشاركة وأصحاب العمل والعاملين على حد سواء، ونهدف جميعاً إلى حماية سلامة وصحة العاملين.

وأضاف: أصدرت الوزارة أخيراً لائحة إدارية تهتم بتطوير الممارسات الإدارية للسلامة والصحة المهنية على مستوى المنشأة من تخطيط ورقابة وتطوير وتحسين أداء، وجعل ذلك من ممارسة مهام وأنشطة السلامة والصحة المهنية منهجية وعملاً إدارياً مؤسسياً يمكن قياسه ومتابعته وتقييمه وتحسينه بما يرقى إلى تحقيق هدف حماية سلامة العاملين.

وأعلن الوزير إطلاق مبادرة "جائزة رواد السلامة" للموسم الثاني على التوالي، لحثّ المنشآت على الامتثال بمتطلبات وممارسات السلامة والصحة المهنية، داعياً جميع الجهات التي تنطبق عليها شروط الجائزة إلى المشاركة فيها، مع أهمية السعي الحثيث لتوفير بيئة عمل جاذبة سليمة وصحية للعاملين.

شاهد حضور حفل الافتتاح مشهداً تمثيلياً حول السلامة والصحة المهنية، وكذلك فيلماً تعريفياً، ثم اُختتم الحفل بتكريم الوزير شركاء الملتقى والمتحدثين فيه، بعدها تجوّل الوزير في المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه جهات عدة للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية.