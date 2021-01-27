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رغم عدم الموثوقية .. المعلومات الدوائية لـ 72 % من ‏‫السعوديين من الإنترنت

دراسة: 50 % من مستخدمي أدوية الأمراض المزمنة لا يعرفون آثارها الجانبية

كشفت دراسة بحثية أن 72 % من السعوديين يعتمدون على الإنترنت في الحصول على المعلومات الدوائية والصحية.

وأجرت المجلة العلمية "العلوم التنظيمية للغذاء والدواء" التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة عن الوعي الدوائي شارك فيها 3557.

وقالت الدراسة إن 53 % من السعوديين يبحثون عن المعلومات الدوائية والصحية من مصادر عدة.. ومن أكثر المصادر المستخدمة مواقع الإنترنت، حيث صرح أكثر من 72 % بأنهم يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على المعلومات الصحية يليها الطبيب بنسبة 8 % ثم "تويتر" بنسبة 5 %.

وأظهرت الدراسة، التي نفّذها الباحث الرئيس الدكتور رشا المبارك؛ أن 70 % من المبحوثين يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على معلومات عن الدواء، وفقط 16 % يستشيرون الصيدلي.. وعلى الرغم من ذلك فإن 52 % أعربوا عن القلق بشأن جودة معلومات الدواء على الانترنت، وأفصح 35 % عن أن المعلومات التي حصلوا عليها من الإنترنت خاطئة في الأساس لغياب مرجعية موثوقة لمعلومات الدواء على الإنترنت باللغة العربية.

ومن النتائج التي كشفتها الدراسة أن 76 % من السعوديين زاروا المستشفى على الأقل مرة واحدة خلال الـ 12 شهرا الماضية، ما يعني أن القطاع الصحي في المملكة يواجه ضغطاً يشكل تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الصحية.

كما أوضحت الدراسة أن 50 % من مستخدمي الأدوية للأمراض المزمنة لا توجد لديه المعلومات الكافية عن الآثار الجانبية للدواء و49 % لا يعلم ماذا يفعل عند نسيان تناول الدواء في موعده.

وصرح أكثر من 50 % بأنه لا توجد لديهم المعلومات الكافية عن تعارض أدويتهم مع الغذاء أو مع أدوية أخرى.

وكشفت الدراسة أن 73 % لا يعرفون أن الدواء قد يكون متوافراً بأسماء مختلفة.

وأشارت الدراسة إلى ما قد يشكله الضعف العام في الوعي بمعلومات الدواء في المجتمع السعودي من تأثير في سلامة المرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم عدم الموثوقية .. المعلومات الدوائية لـ 72 % من ‏‫السعوديين من الإنترنت
سبق

كشفت دراسة بحثية أن 72 % من السعوديين يعتمدون على الإنترنت في الحصول على المعلومات الدوائية والصحية.

وأجرت المجلة العلمية "العلوم التنظيمية للغذاء والدواء" التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة عن الوعي الدوائي شارك فيها 3557.

وقالت الدراسة إن 53 % من السعوديين يبحثون عن المعلومات الدوائية والصحية من مصادر عدة.. ومن أكثر المصادر المستخدمة مواقع الإنترنت، حيث صرح أكثر من 72 % بأنهم يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على المعلومات الصحية يليها الطبيب بنسبة 8 % ثم "تويتر" بنسبة 5 %.

وأظهرت الدراسة، التي نفّذها الباحث الرئيس الدكتور رشا المبارك؛ أن 70 % من المبحوثين يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على معلومات عن الدواء، وفقط 16 % يستشيرون الصيدلي.. وعلى الرغم من ذلك فإن 52 % أعربوا عن القلق بشأن جودة معلومات الدواء على الانترنت، وأفصح 35 % عن أن المعلومات التي حصلوا عليها من الإنترنت خاطئة في الأساس لغياب مرجعية موثوقة لمعلومات الدواء على الإنترنت باللغة العربية.

ومن النتائج التي كشفتها الدراسة أن 76 % من السعوديين زاروا المستشفى على الأقل مرة واحدة خلال الـ 12 شهرا الماضية، ما يعني أن القطاع الصحي في المملكة يواجه ضغطاً يشكل تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الصحية.

كما أوضحت الدراسة أن 50 % من مستخدمي الأدوية للأمراض المزمنة لا توجد لديه المعلومات الكافية عن الآثار الجانبية للدواء و49 % لا يعلم ماذا يفعل عند نسيان تناول الدواء في موعده.

وصرح أكثر من 50 % بأنه لا توجد لديهم المعلومات الكافية عن تعارض أدويتهم مع الغذاء أو مع أدوية أخرى.

وكشفت الدراسة أن 73 % لا يعرفون أن الدواء قد يكون متوافراً بأسماء مختلفة.

وأشارت الدراسة إلى ما قد يشكله الضعف العام في الوعي بمعلومات الدواء في المجتمع السعودي من تأثير في سلامة المرضى.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:11 AM

رغم عدم الموثوقية .. المعلومات الدوائية لـ 72 % من ‏‫السعوديين من الإنترنت

دراسة: 50 % من مستخدمي أدوية الأمراض المزمنة لا يعرفون آثارها الجانبية

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
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كشفت دراسة بحثية أن 72 % من السعوديين يعتمدون على الإنترنت في الحصول على المعلومات الدوائية والصحية.

وأجرت المجلة العلمية "العلوم التنظيمية للغذاء والدواء" التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة عن الوعي الدوائي شارك فيها 3557.

وقالت الدراسة إن 53 % من السعوديين يبحثون عن المعلومات الدوائية والصحية من مصادر عدة.. ومن أكثر المصادر المستخدمة مواقع الإنترنت، حيث صرح أكثر من 72 % بأنهم يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على المعلومات الصحية يليها الطبيب بنسبة 8 % ثم "تويتر" بنسبة 5 %.

وأظهرت الدراسة، التي نفّذها الباحث الرئيس الدكتور رشا المبارك؛ أن 70 % من المبحوثين يستخدمون مواقع الإنترنت كمصدر أول للحصول على معلومات عن الدواء، وفقط 16 % يستشيرون الصيدلي.. وعلى الرغم من ذلك فإن 52 % أعربوا عن القلق بشأن جودة معلومات الدواء على الانترنت، وأفصح 35 % عن أن المعلومات التي حصلوا عليها من الإنترنت خاطئة في الأساس لغياب مرجعية موثوقة لمعلومات الدواء على الإنترنت باللغة العربية.

ومن النتائج التي كشفتها الدراسة أن 76 % من السعوديين زاروا المستشفى على الأقل مرة واحدة خلال الـ 12 شهرا الماضية، ما يعني أن القطاع الصحي في المملكة يواجه ضغطاً يشكل تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الصحية.

كما أوضحت الدراسة أن 50 % من مستخدمي الأدوية للأمراض المزمنة لا توجد لديه المعلومات الكافية عن الآثار الجانبية للدواء و49 % لا يعلم ماذا يفعل عند نسيان تناول الدواء في موعده.

وصرح أكثر من 50 % بأنه لا توجد لديهم المعلومات الكافية عن تعارض أدويتهم مع الغذاء أو مع أدوية أخرى.

وكشفت الدراسة أن 73 % لا يعرفون أن الدواء قد يكون متوافراً بأسماء مختلفة.

وأشارت الدراسة إلى ما قد يشكله الضعف العام في الوعي بمعلومات الدواء في المجتمع السعودي من تأثير في سلامة المرضى.

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