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الهلال : الرباعي يواصل العلاج التأهيلي .. و"بيريرا" والبريك في طريق العودة الرسمية

يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، محمد البريك ، والبرازيلي " بيريرا" ، اليوم الثلاثاء ، لمشاركة الأزرق في التدريبات الجماعية ، بعد أن تنوعت مشاركتهما اليوم بين اللياقة والجري.


على الصعيد الميداني ميدانيًا، استأنف الهلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب التوقف الدولي، حيث فرض مدرب الفريق البرتغالي "جارديم"، مناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد القحطاني وسعد الناصر، برامجهم العلاجية والتأهيلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : الرباعي يواصل العلاج التأهيلي .. و"بيريرا" والبريك في طريق العودة الرسمية
سبق

يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، محمد البريك ، والبرازيلي " بيريرا" ، اليوم الثلاثاء ، لمشاركة الأزرق في التدريبات الجماعية ، بعد أن تنوعت مشاركتهما اليوم بين اللياقة والجري.


على الصعيد الميداني ميدانيًا، استأنف الهلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب التوقف الدولي، حيث فرض مدرب الفريق البرتغالي "جارديم"، مناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد القحطاني وسعد الناصر، برامجهم العلاجية والتأهيلية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:08 PM

الهلال : الرباعي يواصل العلاج التأهيلي .. و"بيريرا" والبريك في طريق العودة الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، محمد البريك ، والبرازيلي " بيريرا" ، اليوم الثلاثاء ، لمشاركة الأزرق في التدريبات الجماعية ، بعد أن تنوعت مشاركتهما اليوم بين اللياقة والجري.


على الصعيد الميداني ميدانيًا، استأنف الهلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة 4 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب التوقف الدولي، حيث فرض مدرب الفريق البرتغالي "جارديم"، مناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد القحطاني وسعد الناصر، برامجهم العلاجية والتأهيلية.

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