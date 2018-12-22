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فهرسة رقمية لدروس وتلاوات وخطب المسجد الحرام منذ 29 عامًا

التي أُلقِيَت من عام 1407 حتى عام 1436هـ

أنهت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي؛ عملية الفهرسة الرقمية لـ"98" ألف شريط صوتي، مسجَّلًا فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي أُلقِيَت في المسجد الحرام من عام 1407هـ حتى عام 1436هـ.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن مشروع الفهرسة الرقمية يأتي بأهمية بالغة، من أجل المحافظة على المكنوزات العلمية التي تمتلكها الوكالة؛ لما لها من مكانة دينية وعلمية، توضح الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين وأهمية العلم الشرعي الذي نُقِل عن العلماء المؤهلين لذلك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وبيَّن أن هذا المشروع يعد من مهام وصلاحيات الإدارة المنصوصة بحفظ وتوثيق دروس وخطب وتلاوات المسجد الحرام الصوتية، لتكون مرجعًا رقميًا آمنًا لبيانات الأرشفة؛ لكي يسهل الوصول فيه إلى المعلومة بشكل أسرع.

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فهرسة رقمية لدروس وتلاوات وخطب المسجد الحرام منذ 29 عامًا
سبق

أنهت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي؛ عملية الفهرسة الرقمية لـ"98" ألف شريط صوتي، مسجَّلًا فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي أُلقِيَت في المسجد الحرام من عام 1407هـ حتى عام 1436هـ.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن مشروع الفهرسة الرقمية يأتي بأهمية بالغة، من أجل المحافظة على المكنوزات العلمية التي تمتلكها الوكالة؛ لما لها من مكانة دينية وعلمية، توضح الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين وأهمية العلم الشرعي الذي نُقِل عن العلماء المؤهلين لذلك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وبيَّن أن هذا المشروع يعد من مهام وصلاحيات الإدارة المنصوصة بحفظ وتوثيق دروس وخطب وتلاوات المسجد الحرام الصوتية، لتكون مرجعًا رقميًا آمنًا لبيانات الأرشفة؛ لكي يسهل الوصول فيه إلى المعلومة بشكل أسرع.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
05:51 PM

فهرسة رقمية لدروس وتلاوات وخطب المسجد الحرام منذ 29 عامًا

التي أُلقِيَت من عام 1407 حتى عام 1436هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي؛ عملية الفهرسة الرقمية لـ"98" ألف شريط صوتي، مسجَّلًا فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي أُلقِيَت في المسجد الحرام من عام 1407هـ حتى عام 1436هـ.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، أن مشروع الفهرسة الرقمية يأتي بأهمية بالغة، من أجل المحافظة على المكنوزات العلمية التي تمتلكها الوكالة؛ لما لها من مكانة دينية وعلمية، توضح الرسالة العظيمة للحرمين الشريفين وأهمية العلم الشرعي الذي نُقِل عن العلماء المؤهلين لذلك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وبيَّن أن هذا المشروع يعد من مهام وصلاحيات الإدارة المنصوصة بحفظ وتوثيق دروس وخطب وتلاوات المسجد الحرام الصوتية، لتكون مرجعًا رقميًا آمنًا لبيانات الأرشفة؛ لكي يسهل الوصول فيه إلى المعلومة بشكل أسرع.

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