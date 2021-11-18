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3 قتلى أمريكيين في إطلاق نار خارج متجر بأوكلاهوما

أغلقت المدارس في المنطقة مؤقتاً

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار اليوم (الاثنين) في متجر وول مارت في دنكان بولاية أوكلاهوما، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن دورية الطرق السريعة بالولاية والشرطة المحلية.

وأوضح قائد شرطة دنكان داني فورد، أن إطلاق النار وقع خارج المتجر، وأن المشتبه به أحد القتلى.

وأضاف أن إطلاق النار وقع بعيد الساعة العاشرة صباحاً، وأنه أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.


ووفقاً لـ"فرانس 24"، أغلقت المدارس في المنطقة مؤقتاً، قبل أن تسمح لها الشرطة مجدداً بفتح أبوابها.

أمريكا أوكلاهوما إطلاق نار دورية الطرق السريعة

الرئيسية/ أخبار العالم

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3 قتلى أمريكيين في إطلاق نار خارج متجر بأوكلاهوما
سبق

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار اليوم (الاثنين) في متجر وول مارت في دنكان بولاية أوكلاهوما، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن دورية الطرق السريعة بالولاية والشرطة المحلية.

وأوضح قائد شرطة دنكان داني فورد، أن إطلاق النار وقع خارج المتجر، وأن المشتبه به أحد القتلى.

وأضاف أن إطلاق النار وقع بعيد الساعة العاشرة صباحاً، وأنه أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.


ووفقاً لـ"فرانس 24"، أغلقت المدارس في المنطقة مؤقتاً، قبل أن تسمح لها الشرطة مجدداً بفتح أبوابها.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:19 PM

3 قتلى أمريكيين في إطلاق نار خارج متجر بأوكلاهوما

أغلقت المدارس في المنطقة مؤقتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار اليوم (الاثنين) في متجر وول مارت في دنكان بولاية أوكلاهوما، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن دورية الطرق السريعة بالولاية والشرطة المحلية.

وأوضح قائد شرطة دنكان داني فورد، أن إطلاق النار وقع خارج المتجر، وأن المشتبه به أحد القتلى.

وأضاف أن إطلاق النار وقع بعيد الساعة العاشرة صباحاً، وأنه أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.


ووفقاً لـ"فرانس 24"، أغلقت المدارس في المنطقة مؤقتاً، قبل أن تسمح لها الشرطة مجدداً بفتح أبوابها.

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